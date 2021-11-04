CHP'li Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş'ın reklamını yaptı

Dün CHP heyeti, Şenyayla Moray Üs Bölgesi'ni ve Kulp Panak Karakolu'nu ziyaret etti. Heyetin içinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun daha önce yaptığı "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları vardır." açıklama akıllara gelirken, sosyal medyada Tanrıkulu'nun ziyareti tepkiyle karşılandı.

DÜN ASKERLERİ ZİYARET ETTİ, BUGÜN DEMİRTAŞ'IN REKLAMINI YAPTI

Tanrıkulu ziyaretin ardından yine çok tartışılacak bir harekete imza attı. Dün askerleri ziyaret eden Tanrıkulu bugün ise terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın reklamını yaptı.

PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI

Paylaşımında terör örgütü PKK'ya açık şekilde destek veren Demirtaş'tan 'Değerli dostum' diye bahseden Tanrıkulu, "Özgür günlerde görüşmek ümidiyle." ifadesini kullandı. Tanrıkulu'nun bu hareketi de sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.