Muğla İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu organlarını bağışladı

Menteşe ilçesi Sınırsızlık Meydanı'nda, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri tarafından Organ Bağışı Haftası dolayısıyla stant kuruldu.

Vatandaşlar, organ ve doku bağışı konusunda broşürle ve sözlü olarak bilgilendirildi.

Standı ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da organ bağışı formunu doldurarak, organ bağış kartını aldı.

Dilberoğlu, gazetecilere, emniyet teşkilatı olarak kampanyaya destek verdiklerini söyledi.

İnsanları organ bağışına teşvik etmek amacıyla üzerlerine düşen görevi üstlenmek istediklerini belirten Dilberoğlu, "Hastanemizde organ nakil merkezinin kurulması ve kısa sürede önemli faaliyetlerde bulunması bizleri gururlandırdı. Emniyet teşkilatı olarak destek vermek istedik. Bu nedenle biz de organlarımızı bağışlıyoruz." dedi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Turhan Togan da organ bağışı konusunda vatandaşları bilinçlendirmek ve organ bağışı kabul etmek üzere stant kurduklarını anlattı.

Yaklaşık bir yıl önce hastane bünyesinde organ nakil merkezi kurduklarını hatırlatan Togan, bugüne kadar beş başarılı böbrek nakli ameliyatının gerçekleştirildiğini kaydetti.

- "Ülke olarak çok ciddi kadavra eksiğimiz var"

Organ Nakil Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Murat Urkan da gerçekleştirilen böbrek nakillerinin kadavra böbreklerden yapıldığına dikkati çekti.

Amaçlarının bir haftalık süreci yılın tamamına yayarak, insanlardaki farkındalığı artırmak olduğunu vurgulayan Urkan, şunları söyledi:

"Muğla'nın ve Ege Bölgesinin çok ciddi bir potansiyeli var. Ama bu potansiyelin karşılığını alamıyoruz. Ülke olarak ciddi kadavra eksiğimiz var. Güncel rakamlara göre yılda şuan da 30 bin organ bekleyen hastamız var. Bunun 23 bini böbrek nakli bekleyen hasta. Tabii ki Türkiye'de canlıdan nakil olayları daha ön planda gidiyor. Ama kadavraya da çok ciddi ihtiyacımız var. Bu nedenle farkındalık yaratmak için bugün bir meşale yaktık. Bundan sonra da devamını getirmek için savaşmaya devam edeceğiz."