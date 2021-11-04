Galatasaray liderliğini sürdürdü
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Puanını 8 yapan Sarı-Kırmızılılar, grubunda 4. haftayı lider bitirmeyi garantiledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Kasım 2021 22:43
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. haftasında Galatasaray ile Lokomotiv Moskova Nef Stadı'nda karşılaştı.
43. dakikada Feghouli'nin golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.
Kamano'nun 72. dakikada attığı golle L.Moskova beraberliği yakaladı: 1-1
Galatasaray bu sonuçla puanını 8'e yükseltti.