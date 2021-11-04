Elvan: 100 birime aldığımız doğalgazı vatandaşa 25 birime satıyoruz

'Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri' programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirip sağlıklı, dengeli bir büyüme hedeflediklerini belirterek, "Düşük enflasyon ve kur istikrarına önem veriyoruz" dedi. Bakan Elvan, "hükümetin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine" ilişkin yorumların doğru olmadığını söyledi.

"Yüksek döviz kuru hedeflendiği yorumları doğru değil"

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "hükümetin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine" ilişkin yorumlarla karşılaştıklarını aktararak, "Bu yorum doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir. Bir ülkedeki rekabet artışı; verimlilik, yani üretkenlik artışından, inovatif kabiliyetlerinizden, teknolojiyi üretme ve kullanma becerinizden gelir. Verimlilik kazanımlarıyla desteklenmeyen bir büyüme modeli, sürdürülebilir bir model değildir" diye konuştu.

"100 birime aldığımız doğalgazı 25 birime satıyoruz"

Yurt dışından alınan doğal gazın daha düşük fiyatla vatandaşa sunulduğunu aktaran Elvan, şu anda ısınma amaçlı (yurt dışından) 100 birime aldıkları doğal gazı vatandaşlara 25 birime sattıklarını, elektriği ise üretim maliyetinin yüzde 50'si daha düşük bir fiyatla sunduklarını bildirdi.