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İstanbul'a bir Millet Bahçesi daha yapılıyor

Ümraniye Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın resmi olarak hizmete açılacak.

Kaynak : TRT
Eklenme : 04 Kasım 2021 23:07
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İstanbul'a bir Millet Bahçesi daha yapılıyor

Ümraniye Millet Bahçesi, kısa süre içerisinde yalnızca bölgenin değil, İstanbul'un da uğrak yerlerinden biri haline dönüştü.

Doğaya zarar vermeyen, çevre dostu bir anlayışla misafirlerini ağırlayan millet bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle resmi olarak hizmete açılacak.

Yürüyüş parkurları ve bisiklet yollarıyla dikkati çekiyor

330 bin metrekare alandan oluşan; yürüyüş parkurları, bisiklet yolları ve doğaya zarar vermeyen doğalgazlı mangallarıyla dikkati çeken Ümraniye Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerin araçlarını güvenle park edebilecekleri bin araçlık bir otopark yer alıyor.

Futbol, basketbol ve voleybol sahaları, kulüp binası ve spor tesisi, Akademi Ümraniye Gençlik Atölyeleri, 10 adet oyun alanı, 6 takım spor aleti, macera parkı, seyir kulesi, mini golf sahası, refleksoloji parkı, etkinlik alanı, 11 adet seyir terası ve geçiş köprüleri, doğal şelale, restoran ve kafeteryalar, 2 adet büfe, meyve bahçesi, İstanbul'da yetişen ağaç türleri sergi alanı, 45 adet kuş evi, 2 adet bisiklet istasyonu, gözleme ünitesi, et satış ünitesi, 3 adet bay ve bayan mescidi, 46 adet tuvalet ve 6 adet mermer çeşme bulunuyor.

Millet bahçesi, 24 saat izlenebilen güvenlik kameralarıyla korunuyor.

Ücretsiz internet hizmetinin yer aldığı tesiste, 4 adet elektrikli araç da vatandaşlara bahçe içerisinde hizmet veriyor. Millet bahçesinde ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan ses bariyeri de yer alıyor.

"Vatandaşlarımız için ideal bir adres"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, açılışla ilgili yaptığı açıklamada, "Ümraniyeli komşularımızın en sevdiği mekanların başında gelen millet bahçemizi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açacağız. Birçok yönüyle örnek teşkil eden bahçemiz, doğa içerisinde sevdikleriyle vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımız için ideal bir adres. Tüm komşularımızı Ümraniye Millet Bahçemizde misafir etmeyi çok isteriz. Bu vesileyle, bu güzel hizmetimizin bir kez daha ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Cumhurbaşkanımızın onurlandıracağı açılışımıza tüm Ümraniyelileri davet ediyorum" dedi.

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