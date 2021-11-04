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TÜRKÖK, 3 bin 415 hastaya yaşam umudu oldu

Türkiye'de başta lösemi ve lenfoma hastaları olmak üzere binlerce kişi kök hücre bağışı bekliyor. 780 binden fazla gönüllü donörü ile hastalara umut TÜRKÖK, 3415 hastaya kök hücre nakillerini gerçekleştirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Kasım 2021 23:10
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TRT haberden Zeynep Esendemir'in haberine göre; Lösemi ve lenfoma sinsi ve tehlikeli iki kanser türü. Bu hastalıkların tedavisinde kök hücre büyük önem taşıyor. Kök hücre tedavisinde, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi önemli bir görev yapıyor.

2015'ten önce kemik iliği bekleyen hastalar için yurt dışından hücre temin edildiğini kaydeden TÜRKÖK Kemik İliği Bankası Birim Sorumlusu Uzman Doktor Helin Serda Terzioğlu, "Bunun için de bu süre 6-7 ay kadar sürüyordu. Bu süreyi bekleyemeyen hastalarımızda da hayatını kaybeden oluyordu. 1 Nisan 2015 tarihinde sağlık bakanlığı olarak TÜRKÖK kuruldu. Bu süre ortalama 3 aya düştü." dedi.

3 bin 415 hastaya nakil gerçekleştirildi

TÜRKÖK altı yıldır 3 bin 415 hastaya umut oldu, kök hücre nakillerini gerçekleştirdi.

Kök hücre konusunda merak edilen konuların başında nasıl bağışçı olunacağı geliyor. Bu noktada gönüllülerin öncelikle Kızılay'a başvurup numune vermesi gerekiyor. Ardından uygun bulunan numuneler kök hücre bankasına kaydediliyor.

Bağışçı adayları ile nakil merkezi aracılığıyla başvuran hastalar eşleştiğinde bunlar için tekrar doğrulama testleri yapılıyor. Sağlık değerlendirmesi alındıktan sonra, nakil merkezlerine göndermek üzere ürün toplanıyor.

18 ile 50 yaş arası kronik hastalığı olmayan herkes donör olabiliyor. Dünyanın sayılı kök hücre bankaları arasında yer alan TÜRKÖK'ün yaklaşık 780 bin bağışçısı bulunuyor.

#TÜRKÖK# lösemi# lenfoma# kök hücre
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