Zoom ücretsiz kullanıcılara reklam göstermeye başlıyor

Zoom, koronavirüs pandemi ile birlikte kullanıcı sayısında artış yaşayan platformlardan biriydi. Dünyanın büyük bir kısmı, evden çalışmak veya uzaktan eğitim görmek zorunda kaldığında, video konferans uygulamalarına veya platformlarına yoğun ilgi gösterince, Zoom da bu ilgiden nasibini aldı. Ücretsiz olarak kullanılabilen Zoom ise reklam odaklı aldığı yeni bir karar ile kullanıcıların dikkatini üzerine çekti.

ZOOM REKLAMLARI DENEMEYE BAŞLIYOR

Video konferans şirketi Zoom, 'ücretsiz olarak kullanılabilen "Basic" (Temel) paketini kullanan kullanıcıları için reklamları denemeye başlayacağını söyledi. Bu adımının yatırımlarını desteklemeye yardımcı olacağını belirten şirket, hizmeti kullanıcılara ücretsiz olarak sunmaya ise devam edecek.

GÖRÜŞME SIRASINDA REKLAM YOK

Pilot programda, Temel paket kullanıcıları, yalnızca başka bir Temel paket kullanıcısı tarafından düzenlenen bir toplantıda bulunuyorsa söz konusu reklamları görebilecek. Reklamlar, görüşme sırasında değil, yalnızca kullanıcıların toplantılarını sonlandırdıklarında görecekleri tarayıcı sayfasında yayınlanacak.

Zoom, görüşmelerdeki içerikleri herhangi bir pazarlama, promosyon veya üçüncül amaç için kullanmayacağını açıkladı.