Çavuşoğlu: Ürettiğimiz ürünleri istediğimiz ülkelere satarız

Çavuşoğlu: Gururla söylüyorum bu Bakanlığa adalet getirdim
Çavuşoğlu: Gururla söylüyorum bu Bakanlığa adalet getirdim
CHP'li üyenin rahatsız olduğu işçi konuştu: Takke benim şerefimdir
CHP'li üyenin rahatsız olduğu işçi konuştu: Takke benim şerefimdir
Galatasaray liderliğini sürdürdü
Galatasaray liderliğini sürdürdü
HES uygulamasını indiren kullanıcı sayısı açıklandı
HES uygulamasını indiren kullanıcı sayısı açıklandı
Erdoğan'ın arşivden görüntüsü çıktı: Her zaman böyle yürüyormuş
Erdoğan'ın arşivden görüntüsü çıktı: Her zaman böyle yürüyormuş
Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
MEB'in en büyük uygulaması yarışma sorusu oldu
MEB'in en büyük uygulaması yarışma sorusu oldu
Evli kadının attığı mesaj boşanma sebebi sayıldı
Evli kadının attığı mesaj boşanma sebebi sayıldı
TOGG'dan güzel haber...Bir ay sonra bitiyor
TOGG'dan güzel haber...Bir ay sonra bitiyor
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Elvan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Elvan'dan asgari ücret açıklaması
Dizide tapu çalışanlarına hakarete sendikadan sert tepki
Dizide tapu çalışanlarına hakarete sendikadan sert tepki
Altının gramı 560 TL'yi geçti
Altının gramı 560 TL'yi geçti
Hizmetlinin sigortası yatırılmadı! Fatura okul müdürlerine kesildi
Hizmetlinin sigortası yatırılmadı! Fatura okul müdürlerine kesildi
Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu
'Nafaka' yerine 'sadaka' yazınca yeniden nafaka ödemeye mahkum oldu
'Nafaka' yerine 'sadaka' yazınca yeniden nafaka ödemeye mahkum oldu
Koronavirüs ilacında ilk onay verildi! 18 yaş üstü kullanacak
Koronavirüs ilacında ilk onay verildi! 18 yaş üstü kullanacak
Polis memuru ile emniyet müdürü arasındaki kavgada karar çıktı
Polis memuru ile emniyet müdürü arasındaki kavgada karar çıktı
BioNTech 3. doz aşılama başladı
BioNTech 3. doz aşılama başladı
4 uzman çavuş uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
4 uzman çavuş uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Akademik personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Akademik personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Çığ felaketinde 8 bürokrata soruşturma izni çıkmadı
Çığ felaketinde 8 bürokrata soruşturma izni çıkmadı
Bakan Dönmez'den 'müjde' açıklaması: Vatandaşın cebine yansıyacak
Bakan Dönmez'den 'müjde' açıklaması: Vatandaşın cebine yansıyacak
'O vali olmasaydı, Malatya'ya yatırım yapmazdım'
'O vali olmasaydı, Malatya'ya yatırım yapmazdım'
Erdoğan: Elektrik ve doğalgazı ciddi şekilde sübvanse ediyoruz
Erdoğan: Elektrik ve doğalgazı ciddi şekilde sübvanse ediyoruz
Ankara Valiliği'nden uyarı geldi...8 Kasım'a kadar devam edecek
Ankara Valiliği'nden uyarı geldi...8 Kasım'a kadar devam edecek
4 Kamu Kurumu toplamda 308 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu Kurumu toplamda 308 personel almak için ilana çıktı
Belediyenin görevde yükselme sözlü sınavına iptal kararı
Belediyenin görevde yükselme sözlü sınavına iptal kararı
Belediye Başkanı: Personele 500 TL seyyanen zam yaptık
Belediye Başkanı: Personele 500 TL seyyanen zam yaptık
Bakan müjde olarak duyurdu: 6 ve 10. sınıflara DYK açılacak
Bakan müjde olarak duyurdu: 6 ve 10. sınıflara DYK açılacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Çavuşoğlu: Ürettiğimiz ürünleri istediğimiz ülkelere satarız

Çavuşoğlu, "Biz ürettiğimiz ürünleri istediğimiz ülkelere satarız. SİHA da satarız başka yere de satarız. Biz çaba sarf etmiyoruz satalım diye, kuyruk var.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Kasım 2021 01:40
Yazdır
Çavuşoğlu: Ürettiğimiz ürünleri istediğimiz ülkelere satarız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'te ciddi kırılganlık ve gerginlik olduğunu belirterek, "Balkan ülkelerinin tamamı Türkiye'ye bakışı son derece olumludur, yapıcıdır. Türkiye'nin orada rol oynamasını istiyor Bosna Hersek'teki tüm taraflar. Sırplar da Hırvatlar da Boşnaklar da bizden ve Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyor." dedi.

Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Yurt dışında "ülkücülere" yönelik algıya ilişkin Çavuşoğlu, "Ülkücüleri seversiniz sevmezsiniz, ülkücülerin neresi terörist? Ülkü Ocaklarının hangi terör faaliyeti olmuştur?" diye sordu.

Çavuşoğlu, FETÖ ve PKK terör örgütlerinin lobilerine izin verilmemesi, buna karşı dayanışma gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Kadın hakları konusunda hassas olduklarına işaret eden Çavuşoğlu, İstanbul Sözleşmesi tartışmalarının, kadın ve kız çocuklarıyla ilgili olmadığını, 47 ülke arasında sadece 10 ülkenin imza attığını ve 6 AB üyesi ülkenin bu sözleşmeyi onaylamadığını belirtti.

Çavuşoğlu, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarıyla ilgili olarak, ABD'nin samimiyetsiz, çifte standardının ve iki yüzlülüğünün göstergesi olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, "Şimdi sen, NATO müttefikine yaptırım diyeceksin sonra başka yerlerden iş birliği yapıyorum diye Hindistan'a istisna davranacaksın. Bunların hepsini, Cumhurbaşkanımız, Biden'ın yüzüne aynı şekilde söylemiştir. Söylemeye devam edeceğiz." dedi.

- "Uluslararası camia yardımcı olmalı"

Türkiye'nin kapasitesinin, ilave göç almaya artık elverişli olmadığını herkese söylediğini aktaran Çavuşoğlu, Suriyelileri gönüllü olarak ülkelerine döndürme konusunda 4 ülkeyle anlaştıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Bunlarla birlikte çalışmanın dışında, biz bireysel olarak da yaptık. Göçmenleri geldikleri ülkelere gönderiyoruz. Pakistan'a mesela, uçakla gönderiyoruz. Afganistan'a çok sayıda gönderdik. Hatta şu anda 2 bin civarında Afgan, Afganistan'a dönmek istiyor. Bunu da BM Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle hepsiyle koordineli bir şekilde şeffaf yapıyoruz." diye konuştu.

Suriye'ye dönenlerin sayısının da yaklaşık 470 bin olduğunu bildiren Çavuşoğlu, şartlar oluştukça geri dönüşlerin devam edeceğini ancak uluslararası camianın da bu konuda yardımcı olması gerektiğini söyledi.

- "Ürettiğimiz ürünleri istediğimiz ülkelere satarız"

Çavuşoğlu, F16 konusunda ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre ile konuşacağını belirterek, bunun olmaması halinde Türkiye'nin kendi savaş uçağını, seri üretime geçene kadar, ülkenin savunma sanayi ihtiyacı olan uçak ve hava savunma dahi, başka ülkelerden sağlayacağını kaydetti. Çavuşoğlu, "Biz ürettiğimiz ürünleri istediğimiz ülkelere satarız. SİHA da satarız başka yere de satarız. Biz çaba sarf etmiyoruz satalım diye, kuyruk var. Türkiye'de gerek kamu şirketleri, gerekse özel şirketlerin ürettiği SİHA'ların önünde kuyruklar var, herkes almak istiyor. Bazıları İHA, bazıları SİHA almak istiyor. Savunma sanayi önemli bir kalem ihracatımızda." dedi.

Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) ilişkin bir soruya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bir, kimyasal silah tamamen PKK'nın bir yalanıdır. İki, insan hakları ihlalini kim yaparsa yapsın, kim olursa olsun siyasetçi de olsa, bir güvenlik görevlisi de olsa Türkiye'de veya başka bir şahıs da yapsa orada ÖSO veya bir başkası da yapsa bizim buna müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Bu tür ithamlar geldiği zaman gerekli soruşturmayı yapıyoruz." yanıtını verdi.

- "Allah korusun çatışma başlarsa tüm Balkanlara sıçrayabilir"

KAPAT [X]

Bosna Hersek'teki siyasi krize ilişkin, ülkede ciddi kırılganlık ve gerginlik olduğunu belirten Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in ne yapmaya çalıştığını gördüklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "Fakat güzel olan şu: Her ne kadar AB ülkeleri, AB bizi rakip olarak görse de Balkan ülkelerinin tamamının Türkiye'ye bakışı son derece olumludur, yapıcıdır. Türkiye'nin orada rol oynamasını istiyor Bosna Hersek'teki tüm taraflar. Sırplar da Hırvatlar da aynı şekilde Boşnaklar da bizden ve Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyor. Dodik de diyor ki 'Avrupa'ya gerek yok, Türkiye bu iş yapsın." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bölgede barış, istikrar ve ekonomik kalkınma için çaba sarf ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve bölgedeki birçok liderle temasta olduğunu anımsattı.

Çavuşoğlu, duruma ilişkin duyarlı olduklarını ve gerekeni yaptıklarını dile getirerek, "Allah korusun bir çatışma başlarsa tüm Balkanlara sıçrayabilir çünkü, Sırbistan ile Kosova arasında da keza gerginlik artıyor." dedi.

AB ordusu fikrinin, gerçekleşmeyecek bir hayal olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Biz böyle bir hayale karşıyız. NATO'nun alternatifi bile olamaz." değerlendirmesini yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının bütçeleri komisyonda kabul edildi.

#
5 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları
5 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları
Çavuşoğlu: Gururla söylüyorum bu Bakanlığa adalet getirdim
Çavuşoğlu: Gururla söylüyorum bu Bakanlığa adalet getirdim
CHP'li Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş'ın reklamını yaptı
CHP'li Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş'ın reklamını yaptı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan birlik çağrısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan birlik çağrısı
Gaziantep Valisi Gül, yurtta öğrencilerle bir araya geldi
Gaziantep Valisi Gül, yurtta öğrencilerle bir araya geldi
Erdoğan'ın arşivden görüntüsü çıktı: Her zaman böyle yürüyormuş
Erdoğan'ın arşivden görüntüsü çıktı: Her zaman böyle yürüyormuş

Bu Habere Tepkiniz

İstifa eden memur hangi şartlarda isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir?

İstifa eden memur hangi şartlarda isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir?

Memurluktan istifa ettikten hemen sonra 6 ay içinde müracaat etmeyen, isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanabilir mi?
Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen ücretli öğretmenlere Ek derslere dair Kararın 9'uncu maddesinde geçen "resmi görevliler" kapsamında ayrıca haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebilmesinin mümkün olmadığını belirtti.
Yılın en hareketli alışveriş günleri başlıyor

Yılın en hareketli alışveriş günleri başlıyor

https://www.cimri.com/?utm_source=MemurlarNet&utm_medium=referral-kasim&utm_campaign=camp-1
750 engelli öğretmen ataması için ön başvuru alınacak

750 engelli öğretmen ataması için ön başvuru alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı, engelli öğretmen ataması için başvuru ve atama duyurusunu yayımladı. Engelli öğretmen ataması kontenjanları duyuruda yer almadı. 750 engelli öğretmen, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından alınacak
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB'de 15 yıldır çözüm bekleyen sorun: Uzman öğretmenlik

MEB'de 15 yıldır çözüm bekleyen sorun: Uzman öğretmenlik

Milli Eğitim Bakanlığında 15 yıldır çözüm bekleyen uzman öğretmenlik sorununda hala bir ilerleme kaydedilemedi.
Görevde yükselme sınav kurulunda sendika temsilcileri de bulunabilir mi? İşte Danıştay'ın kararı

Görevde yükselme sınav kurulunda sendika temsilcileri de bulunabilir mi? İşte Danıştay'ın kararı

Danıştay, görevde yükselme sınav kurullarında 'üç sendika üyesi' olsun talebini reddetti.
Yayımlanan üç öğretim görevlisi alımının üçü de kişiye özel şart içeriyor

Yayımlanan üç öğretim görevlisi alımının üçü de kişiye özel şart içeriyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadroları tamamen kişiye özel şartlar içeriyor!
Hukuk mezunu memurlar 5. yargı paketinde yer almak istiyor

Hukuk mezunu memurlar 5. yargı paketinde yer almak istiyor

Hukuk fakültesi mezunu memurlar, istifa etmeden avukatlık stajı yapabilmelerine imkan sağlayacak düzenlemenin 5. yargı paketinde yer almasını istiyor
AFAD, personel alım ilanındaki hatayı düzeltti

AFAD, personel alım ilanındaki hatayı düzeltti

AFAD Başkanlığı 1101 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 sözleşmeli personel alımında, düzeltme ilanı yayımladı. Başkanlık ilan metninde yer alan "2.13. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak." maddelerini kaldırdı.
Memur enflasyon farkı belli oldu

Memur enflasyon farkı belli oldu

Açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre ilk dört ayda memur maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı yüzde 3,71 oldu
Tarım Kredi Koop.Gaziantep ve Mersin Bölge Birliklerine 47 personel alacak

Tarım Kredi Koop.Gaziantep ve Mersin Bölge Birliklerine 47 personel alacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Gaziantep ve Mersin Bölge Birliklerine 47 personel alacak. Son başvuru tarihi 8 Kasım 2021.
Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak. Son başvuru tarihi 19 Kasım 2021.
WhatsApp, 3 yeni özelliğini duyurdu

WhatsApp, 3 yeni özelliğini duyurdu

Dünyanın en ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü versiyonu için 3 yeni özelliğini Twitter?dan duyurdu.