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Öğretmen eşini boğazından bıçaklayıp öldüren mühendis: Gözüm kararmıştı

SAMSUN'da öğretmen eşi Mihrican Ekmenci'yi (46) boğazından bıçaklayıp öldüren elektrik mühendisi Oğuz Ekmenci'nin (51) yargılanmasına devam edildi. Savunma yapan sanık Ekmenci, "Gözüm kararmıştı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Böyle olmasını istemezdim, eşimi kesinlikle kasten öldürmek istemedim" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Kasım 2021 07:12
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Öğretmen eşini boğazından bıçaklayıp öldüren mühendis: Gözüm kararmıştı

Olay, 14 Şubat'ta İlkadım ilçesinde meydana geldi. Elektrik mühendisi Oğuz Ekmenci ile öğretmen eşi Mihrican Ekmenci arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oğuz Ekmenci, 2 çocuk annesi Ekmenci'yi boğazından bıçakladı. Olayın ardından ailesinin evine giden Oğuz Ekmenci, durumu anlattı. Ekmenci, ailesinin ısrarı ile polisi aradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mihrican Ekmenci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan Oğuz Ekmenci tutuklandı.

'155'i arayıp durumu bildirdim'

Tutuklu sanık Oğuz Ekmenci hakkında Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün 2'nci kez hakim karşısına çıkan Ekmenci, yaşananları şöyle anlattı:

"Olay günü, aramızda tartışma çıktı. 'Defol git, evi terk et' diyerek bana bağırdı. Ben de koptum ve 'sen bizim başımıza bela mısın?' diyerek bir kez bıçağı vurdum. Bu sırada maktul koltukta oturuyordu. Oturduğu yerden kalktı, ben de bıçağı vurdum, kendisi koltuğa tekrar yığıldı. Elime baktığımda elimin ve bıçağın kan olduğunu gördüm. Daha sonra mutfağa girdim, elimi ve bıçağı yıkadım. Bu aşamadan sonraki olayları çok net hatırlayamıyorum. Zaten gözüm kararmıştı. Ne yapacağımı bilmiyordum, daha sonra evden ayrılıp annemlerin evine gittim. Kendilerine olayı anlattım ancak ilk başta inanmadılar. Daha sonra polisi, ambulansı aramasını istedim. Hatta 155'i arayıp durumu bildirdim. Benden adres isteyince söyleyemedim, sonra evdekiler elimden telefonu alıp adresi verdiler. 'Oğlumu ambulans gelecek' diyerek evin önüne gönderdim. Kısa bir süre sonra da polisler gelip beni evden aldılar. Olay bu şekilde gerçekleşti."

'Öldürmek istememiştim'

Eşini öldürmek istemediğini anlatan Ekmenci, "Böyle olmasını istemezdim, eşimi kesinlikle kasten öldürmek istemedim. Bırakın öldürmeyi ondan boşanarak bile kurtulmak istemedim. Eşimi çocuklarla ayırmamak için elimden geleni yapmışken, olay günü oğlum ile kavga eden maktul öfkesini bana yönlendirdi. Yaptığım hiçbir fedakarlığın, iyiliğin karşılığını eşimden, çocuklarımdan görmedim. Savunmam bundan ibarettir" dedi.

Mahkeme, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için rapor hazırlanmasına karar vererek, duruşmayı 25 Ocak 2022 tarihine erteledi.

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