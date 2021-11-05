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Seçim Kanunu detayları belli oldu, ittifak içi barajdan vazgeçildi

Seçim kanunu netleşiyor. Görüşmeler kapsamında yüzde 7 baraj ve partilerin seçime girme kriterlerinde tam uzlaşma sağlandı. Daraltılmış bölge ve ittifak içi baraj ise paketten çıkarıldı

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 05 Kasım 2021 07:00
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Seçim Kanunu detayları belli oldu, ittifak içi barajdan vazgeçildi

AK Parti ve MHP'nin, seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesi başta olmak üzere, seçim ve siyasi partiler mevzuatında yapılacak değişiklikler konusunda uzlaştığı ve uzlaşamadığı başlıklar netleşti. Edinilen bilgilere göre AK Parti ve MHP kurmayları, seçim barajının yüzde 7'ye çekilmesi, siyasi partilerin seçime girme şartları arasından 'TBMM'de grubu bulunması' kriterinin çıkarılması, seçmen mağduriyetine yol açan bazı uygulamaların değiştirilmesi gibi başlıklarda tam uzlaşma sağladı. Seçim çevrelerinin genişletilmesini öngören daraltılmış bölge seçim sistemi ve ittifak içi baraj gibi konularda ise anlaşma sağlanamadı. Daraltılmış bölgeye MHP, ittifak içi baraja ise AK Parti sıcak bakmadı. AK Parti kaynakları bu iki konunun rafa kaldırıldığını dile getirdi.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİNE DÜZENLEME

Seçim mevzuatında, adres değişikliklerinden kaynaklanan seçmen mağduriyetleri ve vatandaşın haberi olmadan bir parti tarafından sandık görevlisi yazılması gibi konularda yaşanan sıkıntıların giderilmesi yönünde de adım atılıyor. Seçmen kayıtlarının adrese dayalı nüfus kayıt sistemi üzerinden yapıldığını hatırlatan AK Parti kurmayları "Ancak, özellikle okul kayıtları için vatandaş o adreste oturmasa bile bir tanıdık bulup, ikametgahını farklı adrese taşıyabiliyor. Bu durumda, gerçekte o adreste oturan kişi seçmen listelerinden düşmüş oluyor. Kişi, seçmen listelerine bakıp düzeltme yapmazsa oy kullanamıyor. Bu mağduriyetin giderilmesi için, adres değişikliği yapılacaksa, o adresteki kişinin yazılı rızası aranacak" dedi.

YAZILI ONAY ARANACAK

Siyasi partilerin seçim zamanı bildirdikleri sandık görevlileri konusunda yaşanan kargaşaya da son veriliyor. AK Parti kurmayları bu konuda "Siyasi partiler sandık görevlisi yazacakları kişilerin, yazılı onayını almak zorunda olacak. Bir parti, başka bir partinin üyesini bile kişinin haberi olmadan sandık görevlisi olarak bildirdi. Kanuna göre sandık görevlileri, görevli olduğu sandıkta oy kullanabiliyor. Ama habersiz olduğu için görev yerine gitmiyor ve adresinin olduğu yerde de oy kullanamıyor. Bu mağduriyeti giderecek düzenleme yapılıyor" diye konuştu.

SEÇİM 18 HAZİRAN 2023'TE

AK Parti kaynakları, MHP ile uzlaşmaya vardıkları seçim ve siyasi partiler mevzuatında yapılacak değişiklikleri Meclis'e getirme konusunda acele etmediklerini kaydetti. Parti kaynakları "Mayıs 2022'ye kadar vaktimiz var. Yapılacak değişikliklerin bir dahaki seçimde uygulanabilmesi için, seçim tarihinden en az bir yıl önceye kadar çıkarılması gerekiyor. Seçim Kanunu, bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren 5 yılın dolmasından önceki son pazar günü seçim yapılacağını belirlemiş. 24 Haziran 2018'de seçim yapıldığına göre, farklı bir karar alınmadığı sürece, yeni seçim tarihi 18 Haziran 2023'tür. Seçim mevzuatında bir değişiklik olacaksa ve bu önümüzdeki seçimlerde uygulanacaksa; bu tarihten önce yürürlüğe girmesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

YÜCEL KAYAOĞLU

#seçim kanunu# detaylar# ittifak
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