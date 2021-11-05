THY'den üçüncü çeyrekte 735 milyon dolarlık net kar

6 Üniversite toplamda 220 personel almak için ilana çıktı
6 Üniversite toplamda 220 personel almak için ilana çıktı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 50 yaş formülü
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 50 yaş formülü
Seçim Kanunu detayları belli oldu, ittifak içi barajdan vazgeçildi
Seçim Kanunu detayları belli oldu, ittifak içi barajdan vazgeçildi
Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı - Haritalı
Genel Müdürlük, rüşvet sahnesi için RTÜK'e başvurdu
Genel Müdürlük, rüşvet sahnesi için RTÜK'e başvurdu
Çavuşoğlu: Gururla söylüyorum bu Bakanlığa adalet getirdim
Çavuşoğlu: Gururla söylüyorum bu Bakanlığa adalet getirdim
Galatasaray liderliğini sürdürdü
Galatasaray liderliğini sürdürdü
HES uygulamasını indiren kullanıcı sayısı açıklandı
HES uygulamasını indiren kullanıcı sayısı açıklandı
Erdoğan'ın arşivden görüntüsü çıktı: Her zaman böyle yürüyormuş
Erdoğan'ın arşivden görüntüsü çıktı: Her zaman böyle yürüyormuş
CHP'li üyenin rahatsız olduğu işçi konuştu: Takke benim şerefimdir
CHP'li üyenin rahatsız olduğu işçi konuştu: Takke benim şerefimdir
Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
MEB'in en büyük uygulaması yarışma sorusu oldu
MEB'in en büyük uygulaması yarışma sorusu oldu
Evli kadının attığı mesaj boşanma sebebi sayıldı
Evli kadının attığı mesaj boşanma sebebi sayıldı
TOGG'dan güzel haber...Bir ay sonra bitiyor
TOGG'dan güzel haber...Bir ay sonra bitiyor
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Elvan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Elvan'dan asgari ücret açıklaması
Dizide tapu çalışanlarına hakarete sendikadan sert tepki
Dizide tapu çalışanlarına hakarete sendikadan sert tepki
Altının gramı 560 TL'yi geçti
Altının gramı 560 TL'yi geçti
Hizmetlinin sigortası yatırılmadı! Fatura okul müdürlerine kesildi
Hizmetlinin sigortası yatırılmadı! Fatura okul müdürlerine kesildi
Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu
'Nafaka' yerine 'sadaka' yazınca yeniden nafaka ödemeye mahkum oldu
'Nafaka' yerine 'sadaka' yazınca yeniden nafaka ödemeye mahkum oldu
Koronavirüs ilacında ilk onay verildi! 18 yaş üstü kullanacak
Koronavirüs ilacında ilk onay verildi! 18 yaş üstü kullanacak
Polis memuru ile emniyet müdürü arasındaki kavgada karar çıktı
Polis memuru ile emniyet müdürü arasındaki kavgada karar çıktı
BioNTech 3. doz aşılama başladı
BioNTech 3. doz aşılama başladı
4 uzman çavuş uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
4 uzman çavuş uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Akademik personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Akademik personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Çığ felaketinde 8 bürokrata soruşturma izni çıkmadı
Çığ felaketinde 8 bürokrata soruşturma izni çıkmadı
Bakan Dönmez'den 'müjde' açıklaması: Vatandaşın cebine yansıyacak
Bakan Dönmez'den 'müjde' açıklaması: Vatandaşın cebine yansıyacak
'O vali olmasaydı, Malatya'ya yatırım yapmazdım'
'O vali olmasaydı, Malatya'ya yatırım yapmazdım'
Erdoğan: Elektrik ve doğalgazı ciddi şekilde sübvanse ediyoruz
Erdoğan: Elektrik ve doğalgazı ciddi şekilde sübvanse ediyoruz
Ana sayfaHaberler Yaşam

THY'den üçüncü çeyrekte 735 milyon dolarlık net kar

Avrupa'nın köklü hava yolları üçüncü çeyrekte 3,8 milyar dolara varan zarar açıklarken, pandemide yolcu uçaklarını dahi kargoya ayıran, operasyonel başarıya attığı imza ile ABD'li üniversiteden "Bunu bize anlatın" daveti alan THY, 735 milyon dolarlık net kar açıkladı

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 05 Kasım 2021 07:40
Yazdır
THY'den üçüncü çeyrekte 735 milyon dolarlık net kar

Dünyanın en büyük hava yolu şirketleri zarar ederken, ülkemizin dünya markası ve bayrak taşıyıcısı unvanını taşıyan Türk Hava Yolları (THY), üçüncü çeyreği 722 milyon dolar esas faaliyet karı ve 735 milyon dolar net kar ile tamamladı. Global salgının bütün dünyayı evlere kapattığı bir döneme, en büyük yarayı alan turizm sektörüyle birlikte 'uçmayan uçaklarıyla' yakalanan Türk Hava Yolları, operasyonel başarıyla geçirdiği bu zorlu süreçte, en iyi rakamların görüldüğü 2019 seviyelerine yaklaşmanın heyecanını yaşıyor.

DEVLER ZARARDA

Şirketin zirve yılı olan 2019'da 4,5 milyar TL kar eden, pandemi senesi olan 2020'yi 5,5 milyar TL zararla kapatan THY'nin Genel Müdürü İlker Aycı, 735 milyon dolarlık net karda, servisten yer hizmetlerine, uçuş ekibinden güvenlik çalışanlarına kadar herkesin katkısı olduğunu söyledi. Bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm ülkenin çalışmasıyla bu başarının geldiğini anlatan İlker Aycı, Almanya'nın hava yolu şirketi olan Lufthansa'nın 2,4 milyar, dünyanın en büyük pazarı ABD'nin hava yolu şirketi United Airlines'ın 1,3 milyar dolar, Air France'ın 3,8 milyar dolar zarar ettiğini hatırlattı.

OKULLARDA DERS OLACAK

Dev şirketlerin zarar ettiği bu dönemde THY'nin gerçekleştirdiği dönüşün okullarda ders olarak okutulacak kadar önemli bu süreçte yaşananların her birinin birer film senaryosu gibi olduğunu dile getiren İlker Aycı "Son dönemde Amerika'nın çok önemli bir üniversitesinden bu başarının sırlarını anlatmamız için davet aldık" ifadesini kullandı. Pandemi sürecinde uçaklar yerde beklerken kargoya ağırlık verdiklerini, 10 yolcu bilet aldığında dahi uçuşu iptal etmeyip, uçağın kapasitesinin kargo ile doldurulduğunu söyleyen Aycı, bu dönemde büyük fedakarlığını esirgemeyen çalışanlarının, eksiltmek zorunda kaldıkları ücretlerinin de eski haline getirildiğini, yeni sözleşme döneminde bunun üzerine çıkacaklarını söyledi. Rakamları ifade etmenin kolay, onu sağlamanın büyük özveriyle dolu bir süreç olduğunu ifade eden Aycı, bütün hava yolları küçülüp içine kapanırken, kendilerinin Amerika'da yeni noktalara uçuş başlattıklarını, Angola, Kazakistan, Seatle, Detroit, Dallas, New Jercey gibi noktaları ağlarına kattıklarını, bu hatlarda geniş gövdeli ve uzun menzilli uçak varlığının katkısını gördüklerini kaydetti.

İSTANBUL HAVALİMANI ÇIKIŞ RAMPAMIZ OLDU

Büyük eleştirilerle karşılaşan İstanbul Havalimanı'na taşınmanın büyük bir serüven olduğunu, bunu büyük başarıyla gerçekleştirdiklerini söyleyen İlker Aycı "Dünyanın en yoğun havalimanı oldu. Muhteşem hizmet yaptı. Avrupa'nın zirvesine çıktı. Biz çıtayı her geçen gün yükseltiyoruz, nereye çıkabiliriz diye bakıyoruz. İstanbul Havalimanı zirveye tırmanıp 30'un üzerinde ödüle layık görülürken, bizim hızlı çıkışımızda da en büyük katkıyı yaptı" ifadesini kullandı.

KARGODA YÜZDE 132 ARTIŞ

Pandemide aşısı olmayan, salgından kırılan ülkelere gitmekten imtina etmeyen THY personelinin büyük işler başardığını anlatan Aycı "1,5 milyon ton kargoyu 250'nin üzerinde noktaya ulaştırdık. İhracatta kilogram başına 50-55 dolarlık gelire aracılık ettik. Dünyanın birçok ülkesi arasında yolcu ve tıbbi malzeme taşıdık, insani yardımları bedelsiz ulaştırdık. Turkish Cargo, yolcu uçaklarını dahi kargoya yönlendirip büyüdü. Dünyanın en büyük 4. hava kargo şirketi oldu" diye konuştu.

TÜRK DİZİLERİ UÇAKTA

Türkiye'nin uçuş yaptığı birçok ülkede büyük ilgi gören Türk dizilerinin uçaklarda izlenebildiğini, Türk tiyatrosu örneklerini göklere taşıdıklarını söyleyen İlker Aycı, uçak içi eğlenceye her geçen gün yenilerini eklediklerini söyledi. Aycı ayrıca ikram şirketi Do&Co ile yeni dönemi planladıklarını, uçuşların yüzde 80'inde ikrama başladıklarını, yurt içinde soğuk sandviç ile başlattıkları ikramları genişleterek sürdüreceklerini ifade etti.

RAKAMLARLA THY

¥ Yılın üçüncü çeyreğinde 735 milyon dolar net kar etti.

¥ 2021 üçüncü çeyrekte toplam gelirler 3,4 milyar dolar ile 2019'un aynı döneminin yüzde 85'ine ulaştı.

KAPAT [X]

¥ Toplam gelirlerin yüzde 28'ini oluşturan kargo gelirleri 2019'a göre yüzde 132 artış gösterdi.

¥ Yolcu kapasitesi 2019'un aynı döneminin yüzde 81'ine ulaştı, iç hatlarda yüzde 82,4, dış hatlarda yüzde 69,6 doluluk ile 16,5 milyon yolcu taşındı.

¥ Dünyanın en genç filoları arasında olan THY filosunda 243'ü dar, 105'i geniş gövde ve 24'ü kargo uçağı olmak üzere 372 uçak bulunuyor.

¥ THY, salgın döneminde hiçbir çalışanı ile yollarını ayırmadı, 60 bin kişiye istihdam sağlamaya devam etti, çalışanlarına enf-lasyon fark ödemesini ihmal etmedi.

¥ THY, günlük 1.175 seferle Avrupa'nın en fazla uçuş yapan havalimanı oldu. İlk sırada 2 bin 309 günlük uçuşla Ryanair yer aldı.

CANAN ERASLAN

#thy# üçüncü çeyrek# net kar
2 doz Sinovaclılar aşısız sayılıyor!
2 doz Sinovaclılar aşısız sayılıyor!
Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı - Haritalı
Polisi yaralayıp kaçan sürücü takip sonucu yakalandı
Polisi yaralayıp kaçan sürücü takip sonucu yakalandı
Cep telefonunuzu siyah beyaz yapın, bağımlılığınızı azaltın
Cep telefonunuzu siyah beyaz yapın, bağımlılığınızı azaltın
Filistinli aile 106 yıllık Osmanlı emanetini Türkiye'ye teslim etti
Filistinli aile 106 yıllık Osmanlı emanetini Türkiye'ye teslim etti
Tıp okuduğu hastanede nakil oldu, şimdi hastalara şifa dağıtıyor
Tıp okuduğu hastanede nakil oldu, şimdi hastalara şifa dağıtıyor

Bu Habere Tepkiniz

İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti
İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti
MEB, Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. İlçe milli eğitim müdürü kadrosuna yapılacak atamalarda aranan sınav şartı kaldırıldı
İstifa eden memur hangi şartlarda isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir?
İstifa eden memur hangi şartlarda isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir?
Memurluktan istifa ettikten hemen sonra 6 ay içinde müracaat etmeyen, isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanabilir mi?
Yılın en hareketli alışveriş günleri başlıyor
Yılın en hareketli alışveriş günleri başlıyor
https://www.cimri.com/?utm_source=MemurlarNet&utm_medium=referral-kasim&utm_campaign=camp-1
Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?
Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen ücretli öğretmenlere Ek derslere dair Kararın 9'uncu maddesinde geçen "resmi görevliler" kapsamında ayrıca haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebilmesinin mümkün olmadığını belirtti.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
750 engelli öğretmen ataması için ön başvuru alınacak
750 engelli öğretmen ataması için ön başvuru alınacak
Milli Eğitim Bakanlığı, engelli öğretmen ataması için başvuru ve atama duyurusunu yayımladı. Engelli öğretmen ataması kontenjanları duyuruda yer almadı. 750 engelli öğretmen, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından alınacak
MEB'de 15 yıldır çözüm bekleyen sorun: Uzman öğretmenlik
MEB'de 15 yıldır çözüm bekleyen sorun: Uzman öğretmenlik
Milli Eğitim Bakanlığında 15 yıldır çözüm bekleyen uzman öğretmenlik sorununda hala bir ilerleme kaydedilemedi.
Görevde yükselme sınav kurulunda sendika temsilcileri de bulunabilir mi? İşte Danıştay'ın kararı
Görevde yükselme sınav kurulunda sendika temsilcileri de bulunabilir mi? İşte Danıştay'ın kararı
Danıştay, görevde yükselme sınav kurullarında 'üç sendika üyesi' olsun talebini reddetti.
Yayımlanan üç öğretim görevlisi alımının üçü de kişiye özel şart içeriyor
Yayımlanan üç öğretim görevlisi alımının üçü de kişiye özel şart içeriyor
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadroları tamamen kişiye özel şartlar içeriyor!
Hukuk mezunu memurlar 5. yargı paketinde yer almak istiyor
Hukuk mezunu memurlar 5. yargı paketinde yer almak istiyor
Hukuk fakültesi mezunu memurlar, istifa etmeden avukatlık stajı yapabilmelerine imkan sağlayacak düzenlemenin 5. yargı paketinde yer almasını istiyor
AFAD, personel alım ilanındaki hatayı düzeltti
AFAD, personel alım ilanındaki hatayı düzeltti
AFAD Başkanlığı 1101 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 sözleşmeli personel alımında, düzeltme ilanı yayımladı. Başkanlık ilan metninde yer alan "2.13. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak." maddelerini kaldırdı.
Tarım Kredi Koop.Gaziantep ve Mersin Bölge Birliklerine 47 personel alacak
Tarım Kredi Koop.Gaziantep ve Mersin Bölge Birliklerine 47 personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Gaziantep ve Mersin Bölge Birliklerine 47 personel alacak. Son başvuru tarihi 8 Kasım 2021.
Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak. Son başvuru tarihi 19 Kasım 2021.
WhatsApp, 3 yeni özelliğini duyurdu
WhatsApp, 3 yeni özelliğini duyurdu
Dünyanın en ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü versiyonu için 3 yeni özelliğini Twitter?dan duyurdu.