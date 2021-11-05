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2 doz Sinovaclılar aşısız sayılıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 3 milyon kişinin, zamanı gelen üçüncü doz aşısını henüz yaptırmadığını açıkladı. Koronavirüs salgını karşısında toplum bağışıklığının sağlanması, salgınla başa çıkabilmek için en önemli hedeflerden biri olarak görülüyor. Ancak alarm zilleri çalıyor. Uzmanlar, iki doz Sinovac aşısı olanların artık aşısız sayıldığını belirterek, "Korunmuyorsunuz. Acil aşı olmaya gidin" uyarısında bulundu.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 05 Kasım 2021 07:57
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2 doz Sinovaclılar aşısız sayılıyor!

Koronavirüs ve aşılamada son dakika haberleri... Türkiye'de iki doz aşısını yaptırmış kişilerin oranı yüzde 59. En az bir dozunu yaptırmışların oranı da yüzde 67'ye ulaştı. En az yüzde 70-80 oranında toplum bağışıklığını sağlamamız gerekiyor. Türkiye'de iki doz aşı yaptırmış 48 milyon kişi varken, üçüncü dozunu yaptırmış 11 milyon kişi bulunuyor. Resmi verilere göre şu anda Türkiye'de günde yaklaşık 200 bin doz aşı yapıldığını ifade ediyor. Bu sayı ağustos ayında 1 milyon dozdan fazlaydı.

Buna göre Türkiye'nin aşılama oranında neredeyse 5'te 1 seviyesine gerilediği anlaşılıyor. Peki şu an aşılamada toplum bağışıklığını sağlamada nerdeyiz? İşte uzmanların SABAH'a söyledikleri:

AŞILI DEĞİLSİNİZ

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy:

* İki doz Sinovac aşısı olanlar aşı olduklarına güvenmemeli. İkinci aşının üzerinden en az 3 ay geçtikten sonra antikorlar azalmaya başlıyor. Bu nedenle 3 ila 6 ay içinde aşı olmaları gerekiyor. Bu kişiler devletimiz tarafından aşı olmaya davet edildi. 3 milyon kişinin hatırlatma aşısını olmadığı açıklandı. Bu kişiler kendilerini aşılı sanmasın; Korunmuyorlar...

GEVŞEME VAR

* Aşılama hızı anlaşılmaz bir şekilde insanlar gevşedi ve insanlar rehavete kapıldı.

* Eskiden aşı tedarikinde sıkıntılar vardı. Şimdi aşımız da var. Ürkütücü bir şekilde isteksizlik var. İkinciyi olanlar üçüncü ilgi göstermiyor.

DÖRT DOZ HATIRLATMA YAPILMAZSA...

* Bir yandan da aşıya direnç gösteren aşı karşıtları var. Toplumsal bağışıklık için ülke nüfusunun en az yüzde 70'inin aşılı olması gerekir. Şu an ki tabloda toplumsal bağışıklığa ulaşamadığımız ve üçüncü doz hatırlatmalarının yapılmaması virüsün yeni insanlara bulaşacağını gösteriyor.

AŞISIZLAR YENİ VARYANT SEBEBİ

* Daha da kötüsü aşısızlar, yeni varyantların çıkmasına neden oluyor. Bu, salgını uzatıyor. Pozitif vaka sayısı 20 binin altına düşmedi ki bunlar PCR yaptırıp tespit edilenler. Ya testini yaptırıp tespit edilemeyenler? Rakamları daha da yükseltiyor.

* Ölüm sayıları düşmüyor. Günde 200 insan ölüyor. Bir hastalıktan günde 200 kişinin ölmesi kaygı verici.

ASM'LERE HAFTADA SADECE 30 KİŞİ AŞI İÇİN GELİYOR

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkan Yardımcısı Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök:

* Çalıştığım aile sağlık merkezine aşılama başladığında günde 150 kişi geliyordu. Şimdi haftada 30 kişi ancak geliyor. Bu rakamlar çok düşük. İki Sinovac olup, üçüncü dozunu yaptırmayanlar artık korunmuyor bu bilinsin. Antikorlarınız sıfırlandı.

* Aşılamada yavaşlamanın nedeni küçük yaş gruplarında ailelerin çocuklarına aşılama yaptırmak istememesi. Aşıda bu ailelerin yaşadığı kararsızlık ve 30 yaş altı gençlerin büyük bölümünün aşı olmamaları.

HAMİLELER MUTLAKA AŞILANMALI

* Gebeler mutlaka aşılanmalı. Büyük fabrika, meydanlarda, iş yerlerinde aşılama çadırları kurulup, aşılama hızlandırılmalı.

* Okula giden çocuklar çok sık virüse yakalanmaya başlandı. Aileler bilinçlendirilmeli.

* Toplumsal bağışıklığa ulaşmalıyız. Başka çaremiz yok.

GÜL KİREKLO

#sinovac# aşısız
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