Sadakatsiz eş tazminata mahküm oldu

İçtihat Bülteni'nden edinilen bilgiye göre, bir süredir geçimsizlik yaşayan çift Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Mahkeme, gece yarısı başka bir erkeğe mesaj atarak telefon görüşmesi yaptığı tespit edilen kadını ağır kusurlu buldu. Tarafların davalarının kabulü ile boşanmalarına, ortak çocukların velayetlerinin anneye verilmesine, çocuklar yararına tedbir ve iştirak nafakalarına, erkek yararına tazminatlara hükmedildi. Mahkeme, kadının tazminat taleplerini reddetti. Kadın, kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, iştirak nafakalarını artırarak, erkeğin ağır kusurlu olduğundan bahisle, kadın yararına tazminatlara hükmetti. Hüküm, erkek N.A. tarafından temyiz edildi.

Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Daire, evli olmasına rağmen kadının, başka bir erkeğe gece yarısı mesaj atmasını sadakatsizlik olarak niteledi. Kararda "Kadın, erkeğe nazaran ağır kusurludur. Davranışlar aynı zamanda erkeğin kişilik haklarına da saldırı teşkil eder nitelikte. Erkeğin maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi bozmayı gerektirmiştir" denildi. Avukat Fatih Karamercan, "Karar ile Yargıtay somut olay özelinde kabul etmiş olduğu genel yorumundan vazgeçebileceğini göstermiştir" dedi.