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Ahmet Hakan: AK Parti'de siyaset bilen tek kişi var!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, zamlar konusunda AK Parti'den yapılan açıklamaları eleştirmeyi sürdürürken, "AK Parti'de siyaset bilen tek kişi var" deyip, zamlarla ilgili açıklamalar için "Hepsi fazlasıyla acemice... Hepsi fazlasıyla tepki çekecek türden..." dedi.

Kaynak : Hürriyet
Eklenme : 05 Kasım 2021 08:39
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Ahmet Hakan: AK Parti'de siyaset bilen tek kişi var!

AK Partililere dün "zamları tevil eden her türden açıklamalarınız, epey antipatik kaçıyor" diyerek açıklama yapmama tavsiyesinde bulunan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün de "AK Parti'de siyaset bilen tek kişi var" deyip zam açıklamalarına tepkisini sürdürdü. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Siyaseten ne yapılmaması gerekiyorsa onu yapıyorlar

AK Parti cenahından yapılan doğalgaz açıklamaları dikkatinizi çekti mi?Hepsi fazlasıyla acemice... Hepsi fazlasıyla tepki çekecek türden... Hepsi gereksiz polemiklere kapı aralıyor... Hepsi savunmada... Yani siyaseten ne yapılmaması gerekiyorsa onu yapan türden açıklamalar.

AK Parti'den tek isim hiç yanlışa düşmedi

Derken... AK Parti cenahından tek bir isim, hiç bu yanlışlara düşmeden, umudu diri tutmayı hedefleyen, zamlara mazeret bulmakla uğraşmayan en doğru açıklamayı yaptı.

Dedi ki: "Karadeniz'de doğalgaz ile ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimizde sadece devletin kasasına girmeyecek, aynı zamanda vatandaşımızın kasasına da girecek. Biraz sabır."

Siyaseti bilen tek isim Erdoğan

Kimdi bunu diyen isim? Cumhurbaşkanı Erdoğan. AK Parti'de siyaseti en iyi bilen isim gerçekten de Erdoğan. Yani girdiği her seçimi kazanması, tesadüf değil.

#ak parti# ahmet hakan
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