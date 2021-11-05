48 saatte alınan sertifikalarla personel alımı engellenmeli!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 4 Kasım 2021 tarihinde 22'si büro personeli olmak üzere toplam 73 adet sözleşmeli personel alım ilanına çıkılmıştır.

Söz konusu ilanda başta büro personeli alımlarında olmak üzere bazı kadrolarda sertifika şartlarına yer verilerek KPSS puanına sahip diğer adayların başvuruları engellenmiştir.

Üniversite tarafından sözleşmeli personel alımı için istenilen bazı sertifikalar şunlardır:

-BİLGİSAYARLI MUHASEBE SERTİFİKASI,

-EN AZ 150 SAATLİK BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURS PROGRAMI SERTİFİKASI,

- İŞ HAYATINDA YAZIŞMA TEKNİKLERİ SERTİFİKASI,

-KURUMSAL YAZILI İLETİŞİM TEKNİKLERİ SERTİFİKASI,

-EN AZ 150 SAATLİK WEB PROGRAMCISI YETİŞTİRME SERTİFİKASI,

-BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK PROGRAMI SERTİFİKASI,

-HİBRİT OPTİK OKUYUCU KULLANIM SERTİFİKASI,

-MUHASEBE İŞLEMLERİNİN KAYDEDİLMESİ SERTİFİKASI.

Söz konusu sertifikaları incelediğimizde birçoğu gerek kamu kurumlarınca gerekse özel sektörden kısa sürede alınabilen, hatta bazıları için yüz yüze bir eğitime bile gerek duyulmadığı görülmektedir. Örneğin, "MUHASEBE İŞLEMLERİNİN KAYDEDİLMESİ SERTİFİKASI"nı araştırdığımızda sadece bir kamu kurumu tarafından 48 saatlik bir süre içerisinde online olarak verilmektedir.

Diğer taraftan, KPSS yerleştirmelerinde Temel Bilgi Teknolojileri dersi ve muadili dersleri başarıyla geçen adayların bilgisayar işletmeni kadrolarına atanmaları halinde kendilerinden ayrıca bir sertifika istenmemektedir. Ancak, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi lisans mezunu olan kişilerden ilave olarak bilgisayar işletmenliği sertifikası istemektedir.

Ülkemizde KPSS gibi memuriyete girişte en temel başarı kriteri varken, yüksek KPSS puanlı adayların önlerine nereden alındığı belirsiz sertifika şartları koymak adalete sığmamaktadır . Bu durumun giderek yaygınlaşması insanların devlete olan güvenlerini de sarsmaktadır.

Bu nedenle, kamuda personel alımının merkezi konumunda olan Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün geciken adaleti sağlamak amacıyla sözleşmeli personel usul ve esasları güncelleyerek insanların önlerini kesen sertifikalarla alımlara son vermesi gerekmektedir.