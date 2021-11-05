Sağlık Bakanlığı: 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor

Fahrettin Altun, Bakan Elvan'ın istifa haberini yalanladı
Fahrettin Altun, Bakan Elvan'ın istifa haberini yalanladı
Burs ve kredi başvuruları başladı
Burs ve kredi başvuruları başladı
Asgari ücrete büyük zam yolda... Bakan Bilgin'den yeni açıklama
Asgari ücrete büyük zam yolda... Bakan Bilgin'den yeni açıklama
Bakan Özer: Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak
Bakan Özer: Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak
Rakipleri zarar ederken, THY kar açıkladı
Rakipleri zarar ederken, THY kar açıkladı
6 Üniversite 220 personel almak için ilana çıktı
6 Üniversite 220 personel almak için ilana çıktı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 50 yaş formülü
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 50 yaş formülü
Seçim Kanunu detayları belli oldu, ittifak içi barajdan vazgeçildi
Seçim Kanunu detayları belli oldu, ittifak içi barajdan vazgeçildi
Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı - Haritalı
Genel Müdürlük, rüşvet sahnesi için RTÜK'e başvurdu
Genel Müdürlük, rüşvet sahnesi için RTÜK'e başvurdu
Çavuşoğlu: Gururla söylüyorum bu Bakanlığa adalet getirdim
Çavuşoğlu: Gururla söylüyorum bu Bakanlığa adalet getirdim
Galatasaray liderliğini sürdürdü
Galatasaray liderliğini sürdürdü
HES uygulamasını indiren kullanıcı sayısı açıklandı
HES uygulamasını indiren kullanıcı sayısı açıklandı
Erdoğan'ın arşivden görüntüsü çıktı: Her zaman böyle yürüyormuş
Erdoğan'ın arşivden görüntüsü çıktı: Her zaman böyle yürüyormuş
CHP'li üyenin rahatsız olduğu işçi konuştu: Takke benim şerefimdir
CHP'li üyenin rahatsız olduğu işçi konuştu: Takke benim şerefimdir
Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
MEB'in en büyük uygulaması yarışma sorusu oldu
MEB'in en büyük uygulaması yarışma sorusu oldu
Evli kadının attığı mesaj boşanma sebebi sayıldı
Evli kadının attığı mesaj boşanma sebebi sayıldı
TOGG'dan güzel haber...Bir ay sonra bitiyor
TOGG'dan güzel haber...Bir ay sonra bitiyor
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Elvan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Elvan'dan asgari ücret açıklaması
Dizide tapu çalışanlarına hakarete sendikadan sert tepki
Dizide tapu çalışanlarına hakarete sendikadan sert tepki
Altının gramı 560 TL'yi geçti
Altının gramı 560 TL'yi geçti
Hizmetlinin sigortası yatırılmadı! Fatura okul müdürlerine kesildi
Hizmetlinin sigortası yatırılmadı! Fatura okul müdürlerine kesildi
Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu
'Nafaka' yerine 'sadaka' yazınca yeniden nafaka ödemeye mahkum oldu
'Nafaka' yerine 'sadaka' yazınca yeniden nafaka ödemeye mahkum oldu
Koronavirüs ilacında ilk onay verildi! 18 yaş üstü kullanacak
Koronavirüs ilacında ilk onay verildi! 18 yaş üstü kullanacak
Polis memuru ile emniyet müdürü arasındaki kavgada karar çıktı
Polis memuru ile emniyet müdürü arasındaki kavgada karar çıktı
BioNTech 3. doz aşılama başladı
BioNTech 3. doz aşılama başladı
4 uzman çavuş uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
4 uzman çavuş uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Sağlık Bakanlığı: 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor

Sağlık Bakanlığı: 2021 yılında, 2 bin 376 kişi karaciğer, 22 bin 775 kişi böbrek, 1290 kişi kalp, 285 kişi pankreas, 157 kişi akciğer, 8 kişi böbrek-pankreas, 2 kişi kalp kapağı, 1 kişi ince bağırsak olmak üzere toplam 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Kasım 2021 10:04
Yazdır
Sağlık Bakanlığı: 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor

Sağlık Bakanlığınca, Türkiye'de 26 bin 894 kişinin organ nakli beklediği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de her yıl 3-9 Kasım'ın organ bağışına dikkati çekip farkındalık oluşturmak için "Organ ve Doku Bağışı Haftası" olarak kabul edildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda, kampanyalar düzenlendiği ve kampanyalara destek verildiği belirtilen açıklamada, "Yapılan çalışmalar sonucunda ülke olarak canlıdan organ bağışında oldukça iyi durumda olmamıza rağmen kadavra bağışlarında artışlar olsa da istenilen düzeyde değiliz." bilgisi verildi.

Türkiye'de eğitim araştırma, üniversite ve özel hastanelerde toplam 172 organ nakli merkezi bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu zamana kadar 46 bin 267 böbrek, 17 bin 927 karaciğer, 1156 kalp, 343 kalp kapağı, 307 akciğer, 6 kalp-akciğer, 198 pankreas, 48 ince bağırsak olmak üzere toplam 66 bin 252 nakil gerçekleştirildi. Yıllara göre beyin ölümü tespit sayıları artmakla beraber, aynı oranda aile izin sayılarında artış gözlenmiyor. Toplam beyin ölümü tespit sayılarının içinde aile izni olan beyin ölümü oranı yüzde 20'ler civarında seyrediyor. 2021 yılında, 2 bin 376 kişi karaciğer, 22 bin 775 kişi böbrek, 1290 kişi kalp, 285 kişi pankreas, 157 kişi akciğer, 8 kişi böbrek-pankreas, 2 kişi kalp kapağı, 1 kişi ince bağırsak olmak üzere toplam 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor."

- 607 bin 669 kayıtlı gönüllü bağışçı bulunuyor

Türkiye'de gönüllü bağışçı sayısının her geçen gün arttığına işaret edilen açıklamada, Türkiye Organ ve Doku Bağış Bilgi Sistemi'nde (TODBS) 607 bin 669 kayıtlı gönüllü bağışçının bulunduğu belirtildi.

Bakanlık, organ nakli konusunda merak edilen sorulara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

- Kimler organ bağışında bulunabilir?

18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarını bağışlayabilir. Canlı verici olarak yalnızca karaciğer ve böbrek bağışında bulunulabilir.

- Organ bağışı için nereye başvurulur?

Organ nakli yapan merkezlerde, hastanelerde, organ nakli ile ilgilenen vakıf, dernek, vb. kuruluşlarda organ bağışı işlemi yapılabilir. Organ bağışı kartını iki tanık huzurunda doldurup imzalamak yeterlidir.

- Hangi organların nakli yapılabilmektedir?

Böbrek, pankreas, karaciğer, akciğer, kalp ve ince bağırsak nakli yapılabilir.

- Hangi dokuların nakli yapılabilir?

KAPAT [X]

Kornea, kemik iliği, tendon, kalp kapağı, deri, kemik, yüz-saçlı deri ve ekstremitelerin nakli yapılabilir.

- Bağışlanan organlar kimlere nakledilir?

Ulusal organ nakli bekleme listesinde kayıtlı hastalardan öncelikle kan grubu uyumuna, daha sonrada doku grubu uyumuna göre belirlenir. Kan ve doku uyumu yanı sıra hastanın tıbbi aciliyet durumu göz önünde bulundurulur.

- Organ bağışında bulunan herkesin organları nakledilebilir mi?

Organ bağışı yapılmış olsa bile her ölümden sonra organın nakli mümkün değildir. Sadece yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı, beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organları nakledilebilir.

- Organ bağışının dini yönden sakıncası var mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu organ naklinde dinen bir sakınca olmadığını açıklamış, hayat kurtarmanın önemine dikkat çekmiştir.

#organ nakli#Sağlık Bakanlığı
MSB'den sosyal medyadaki 'üniformalı fotoğraf' akımına karşı önlem
MSB'den sosyal medyadaki 'üniformalı fotoğraf' akımına karşı önlem
Genel Müdürlük, rüşvet sahnesi için RTÜK'e başvurdu
Genel Müdürlük, rüşvet sahnesi için RTÜK'e başvurdu
13 kişi ve kurumun malvarlığına el konuldu
13 kişi ve kurumun malvarlığına el konuldu
İstanbul'a bir Millet Bahçesi daha yapılıyor
İstanbul'a bir Millet Bahçesi daha yapılıyor
HES uygulamasını indiren kullanıcı sayısı açıklandı
HES uygulamasını indiren kullanıcı sayısı açıklandı
İtfaiyeci adaylarının komando eğitimlerini aratmayan sınavı
İtfaiyeci adaylarının komando eğitimlerini aratmayan sınavı

Bu Habere Tepkiniz

48 saatte alınan sertifikalarla personel alımı engellenmeli!

48 saatte alınan sertifikalarla personel alımı engellenmeli!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen büro personeli alımının neredeyse tamamında sertifika şartı aranarak adayların başvuruları engelleniyor!
İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti

İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti

MEB, Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. İlçe milli eğitim müdürü kadrosuna, sınavsız olarak atanmış olan okul müdürleri de atanabilecek
Yılın en hareketli alışveriş günleri başlıyor

Yılın en hareketli alışveriş günleri başlıyor

https://www.cimri.com/?utm_source=MemurlarNet&utm_medium=referral-kasim&utm_campaign=camp-1
İstifa eden memur hangi şartlarda isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir?

İstifa eden memur hangi şartlarda isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir?

Memurluktan istifa ettikten hemen sonra 6 ay içinde müracaat etmeyen, isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanabilir mi?
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen ücretli öğretmenlere Ek derslere dair Kararın 9'uncu maddesinde geçen "resmi görevliler" kapsamında ayrıca haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebilmesinin mümkün olmadığını belirtti.
750 engelli öğretmen ataması için ön başvuru alınacak

750 engelli öğretmen ataması için ön başvuru alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı, engelli öğretmen ataması için başvuru ve atama duyurusunu yayımladı. Engelli öğretmen ataması kontenjanları duyuruda yer almadı. 750 engelli öğretmen, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından alınacak
MEB'de 15 yıldır çözüm bekleyen sorun: Uzman öğretmenlik

MEB'de 15 yıldır çözüm bekleyen sorun: Uzman öğretmenlik

Milli Eğitim Bakanlığında 15 yıldır çözüm bekleyen uzman öğretmenlik sorununda hala bir ilerleme kaydedilemedi.
Görevde yükselme sınav kurulunda sendika temsilcileri de bulunabilir mi? İşte Danıştay'ın kararı

Görevde yükselme sınav kurulunda sendika temsilcileri de bulunabilir mi? İşte Danıştay'ın kararı

Danıştay, görevde yükselme sınav kurullarında 'üç sendika üyesi' olsun talebini reddetti.
Yayımlanan üç öğretim görevlisi alımının üçü de kişiye özel şart içeriyor

Yayımlanan üç öğretim görevlisi alımının üçü de kişiye özel şart içeriyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadroları tamamen kişiye özel şartlar içeriyor!
Hukuk mezunu memurlar 5. yargı paketinde yer almak istiyor

Hukuk mezunu memurlar 5. yargı paketinde yer almak istiyor

Hukuk fakültesi mezunu memurlar, istifa etmeden avukatlık stajı yapabilmelerine imkan sağlayacak düzenlemenin 5. yargı paketinde yer almasını istiyor
Tarım Kredi Koop.Gaziantep ve Mersin Bölge Birliklerine 47 personel alacak

Tarım Kredi Koop.Gaziantep ve Mersin Bölge Birliklerine 47 personel alacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Gaziantep ve Mersin Bölge Birliklerine 47 personel alacak. Son başvuru tarihi 8 Kasım 2021.
Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak. Son başvuru tarihi 19 Kasım 2021.
Ekimde en çok satılan otomobiller

Ekimde en çok satılan otomobiller

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ekim ayında 2020 yılı ekim ayına kıyasla yüzde 40,1 azalarak 56 bin 746 oldu.