Nusret'in iş ilanı İngilizleri şaşırttı: Patates püresi fiyatına şef arıyo

Restorandaki fiyatlarla ilgili pek çok habere konu olan Nusret, bu kez restoranının iş ilanıyla dikkat çekti. Restoran için şef arayan Nusret, çalışacak kişiye saatlik olarak ödeme yapacak. Şef için biçilen saatlik ücret ise 12 sterlin artı bahşişler olarak belirlendi.

ET İÇİN 50 SAAT ÇALIŞACAK

Şefin alacağı saatlik ücreti restorandaki yemeklerle kıyaslayan The Sun gazetesi, menüdeki patates püresiyle aynı olduğuna vurgu yaptı. Şefin restorandaki etlerden yemek istemesi halinde ortalama 600 sterlinlik fiyatlar için 50 saatten fazla çalışması gerekecek.