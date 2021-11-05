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Nusret'in iş ilanı İngilizleri şaşırttı: Patates püresi fiyatına şef arıyo

ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'ın ardından son olarak İngiltere'nin başkenti Londra'da bir restoran açan Nusret Gökçe, İngiliz medyasının gündeminden düşmüyor

Kaynak : NTV
Eklenme : 05 Kasım 2021 10:20
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Restorandaki fiyatlarla ilgili pek çok habere konu olan Nusret, bu kez restoranının iş ilanıyla dikkat çekti. Restoran için şef arayan Nusret, çalışacak kişiye saatlik olarak ödeme yapacak. Şef için biçilen saatlik ücret ise 12 sterlin artı bahşişler olarak belirlendi.

ET İÇİN 50 SAAT ÇALIŞACAK

Şefin alacağı saatlik ücreti restorandaki yemeklerle kıyaslayan The Sun gazetesi, menüdeki patates püresiyle aynı olduğuna vurgu yaptı. Şefin restorandaki etlerden yemek istemesi halinde ortalama 600 sterlinlik fiyatlar için 50 saatten fazla çalışması gerekecek.

#nusret# iş ilanı# patates püresi
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