Fahrettin Altun, Bakan Elvan'ın istifa haberini yalanladı
Fahrettin Altun, Cumhuriyet Gazetesinde yer alan Bakan Lütfi Elvan'ın istifa ettiğini belirten haberin asılsız olduğunu ifade etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Kasım 2021 10:35
Cumhuriyet Gazetesinde bugün yer alan haberde "MB'nin faiz indirimi ve ekonomik göstergelerdeki bozulma AKP kulislerini hareketlendirdi. Kulislerde "MB'nin önümüzdeki günlerde yeniden faiz indirimi kararı alabileceği, Elvan'ın bu duruma da karşı çıktığı" ifade ediliyor." denilmişti.
'Bakan Elvan istifa etmedi, özür borçlusunuz'
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Fahrettin Altun şunları söyledi
"Hazine ve Maliye Bakanımız görevinin başındadır.
Aşağıdaki sözde haber yalandır.
Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür.
Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!"
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