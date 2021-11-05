Zincir marketlere ceza fiyat artışından değil, kartelleşmeden verilmiş

Meteorolojiden 7 il için sis ve pus uyarısı
Meteorolojiden 7 il için sis ve pus uyarısı
Başkent Millet Bahçesinde buluşalım
Başkent Millet Bahçesinde buluşalım
Ekmek fiyatı ne kadar olacak? Fırıncılar Federasyonu genelge gönderdi
Ekmek fiyatı ne kadar olacak? Fırıncılar Federasyonu genelge gönderdi
Sosyal medyada başlatılan akıma karşı MSB harekete geçti
Sosyal medyada başlatılan akıma karşı MSB harekete geçti
'3600 ek göstergenin maliyeti için çalışma yapıyoruz'
'3600 ek göstergenin maliyeti için çalışma yapıyoruz'
Fahrettin Altun, Bakan Elvan'ın istifa haberini yalanladı
Fahrettin Altun, Bakan Elvan'ın istifa haberini yalanladı
Burs ve kredi başvuruları başladı
Burs ve kredi başvuruları başladı
Asgari ücrete büyük zam yolda... Bakan Bilgin'den yeni açıklama
Asgari ücrete büyük zam yolda... Bakan Bilgin'den yeni açıklama
Bakan Özer: Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak
Bakan Özer: Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak
Rakipleri zarar ederken, THY kar açıkladı
Rakipleri zarar ederken, THY kar açıkladı
6 Üniversite 220 personel almak için ilana çıktı
6 Üniversite 220 personel almak için ilana çıktı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 50 yaş formülü
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 50 yaş formülü
Seçim Kanunu detayları belli oldu, ittifak içi barajdan vazgeçildi
Seçim Kanunu detayları belli oldu, ittifak içi barajdan vazgeçildi
Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı - Haritalı
Genel Müdürlük, rüşvet sahnesi için RTÜK'e başvurdu
Genel Müdürlük, rüşvet sahnesi için RTÜK'e başvurdu
Çavuşoğlu: Gururla söylüyorum bu Bakanlığa adalet getirdim
Çavuşoğlu: Gururla söylüyorum bu Bakanlığa adalet getirdim
Galatasaray liderliğini sürdürdü
Galatasaray liderliğini sürdürdü
HES uygulamasını indiren kullanıcı sayısı açıklandı
HES uygulamasını indiren kullanıcı sayısı açıklandı
Erdoğan'ın arşivden görüntüsü çıktı: Her zaman böyle yürüyormuş
Erdoğan'ın arşivden görüntüsü çıktı: Her zaman böyle yürüyormuş
CHP'li üyenin rahatsız olduğu işçi konuştu: Takke benim şerefimdir
CHP'li üyenin rahatsız olduğu işçi konuştu: Takke benim şerefimdir
Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
MEB'in en büyük uygulaması yarışma sorusu oldu
MEB'in en büyük uygulaması yarışma sorusu oldu
Evli kadının attığı mesaj boşanma sebebi sayıldı
Evli kadının attığı mesaj boşanma sebebi sayıldı
TOGG'dan güzel haber...Bir ay sonra bitiyor
TOGG'dan güzel haber...Bir ay sonra bitiyor
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Elvan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Elvan'dan asgari ücret açıklaması
Dizide tapu çalışanlarına hakarete sendikadan sert tepki
Dizide tapu çalışanlarına hakarete sendikadan sert tepki
Altının gramı 560 TL'yi geçti
Altının gramı 560 TL'yi geçti
Hizmetlinin sigortası yatırılmadı! Fatura okul müdürlerine kesildi
Hizmetlinin sigortası yatırılmadı! Fatura okul müdürlerine kesildi
Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu
'Nafaka' yerine 'sadaka' yazınca yeniden nafaka ödemeye mahkum oldu
'Nafaka' yerine 'sadaka' yazınca yeniden nafaka ödemeye mahkum oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Zincir marketlere ceza fiyat artışından değil, kartelleşmeden verilmiş

Rekabet Kurumu (RK) Başkanı Birol Küle, Rekabet Kurulu tarafından zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor cezanın fahiş fiyat artışından değil, kartelleşme suçundan verildiğini belirterek, "Her şey usulüne uygun şekilde yapılmıştır. Yakın tarihte aynı pazarda, aynı türde ihlalin tespit edildiği diğer bazı rekabet otoriteleri tarafından yüzde 3'ten yüzde 7'ye kadar para cezası uygulanmıştır." dedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Kasım 2021 11:04
Yazdır
Zincir marketlere ceza fiyat artışından değil, kartelleşmeden verilmiş

Küle, AA muhabirine, Rekabet Kurulu tarafından zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor cezanın ardından yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Soruşturma sürecine ilişkin bilgi veren Küle, 5 perakende zincirine ve 1 tedarik şirketine idari para cezası verilmesiyle sonuçlanan soruşturma sürecinin yaklaşık 19 ay önce, 31 Mart 2020'de Kurul tarafından alınan ön araştırma kararıyla başladığını söyledi. Ön araştırma raporunun 7 Mayıs 2020'de Rekabet Kurulunda görüşülmesi sonucu 30 teşebbüs hakkında soruşturma kararı verildiğini ifade eden Küle, yaklaşık bir yılda hazırlanan soruşturma raporunun 31 Mart 2021'de uzmanlar tarafından hazırlanıp tamamlandığını bildirdi.

Küle, "Yani aslında karardan tam 7 ay önce, bugün karara konu olan ihlal tespitlerinin yer aldığı rapor taraflarla paylaşılmıştır. Konu bugünün konusu değildir. 2018 yılına kadar geriye giden delil niteliğindeki yazışmalar ele geçirilmiştir. Bildiğiniz üzere nihai karar 28 Ekim'de alınmıştır. Soruşturma sürecinde iddia konusu eylemlerle ilgili olarak taraflardan üç yazılı, bir sözlü olmak üzere toplam 4 savunma alınmıştır. Kanunun öngördüğü usulü süreçlerin tamamlanması sonucu alınan nihai karar, yaklaşık 19 aylık bir zaman dilimini kapsayan inceleme sonucunda verilmiştir." diye konuştu.

Kamuoyunda sürekli fahiş fiyat konusunun gündemde olduğuna dikkati çeken Küle, şu bilgileri verdi:

"Bu konuya açıklık getirmekte fayda var. Rekabet Kurumu tarafından yapılan tespitlere göre, ihlal konusu davranışlar nedeniyle fiyatların tüketici aleyhine yükseltildiği görülmekle birlikte, bu fiyatların 'fahiş' olup olmadığına dair bir değerlendirme, vurgu ya da fiyatların seviyesine bağlanmış herhangi bir sonuç bulunmamaktadır. Soruşturmada rekabet hukukunda fahiş ya da aşırı fiyat olarak geçen bir ihlal türü incelenmemiştir. Nitekim bu ihlal türü kanunumuzda 6'ncı maddesindeki hakim durumun kötüye kullanılması kapsamında bir ihlaldir. Oysa mevcut soruşturma, kanunun 4'üncü maddesi çerçevesinde yürütülmüştür. Soruşturma sürecinde, fahiş fiyat ya da fiyatların seviyesi değil, bu fiyatların rakipler arasında doğrudan veya dolaylı temaslar yoluyla sağlanan koordinasyon/eşgüdüm sonucunda belirlenip belirlenmediği araştırılmıştır."

- "Piyasa organize edildi"

Küle, marketlerin fahiş fiyat sebebiyle haksız olarak cezalandırıldıklarına ilişkin iddialarına da yanıt vererek, şunları kaydetti:

"5 perakendeci teşebbüs arasında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla, satış fiyatlarının ve fiyat artışlarının koordinasyonunun sağlandığı, elde edilen belgelerde 'piyasanın organize edildiği', 'artırılan fiyatların rakiplerle eş zamanlı raflara yansıtılacağı' yönünde ve benzer nitelikte pek çok ifade bulunduğu, zincir marketlerin fiyat hareketlerinin de bu bulguları büyük ölçüde teyit ettiği görülmüştür. Ayrıca yine doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat artış tarihleri, dönemsel kampanyalar ve indirimler gibi rekabete ilişkin hassas bilgilerin paylaşıldığı, fiyat indirimine giden veya pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan zincir marketlerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilerek söz konusu zincir marketlerin fiyatlarının tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığı, nitekim bu durumun genellikle 'bozuk fiyatların düzelttirilmesi' şeklinde belgelere yansıdığı tespit ediliyor. Tabii ki buradaki bozuk fiyat ifadesinden düşük fiyatların kastedildiğini açıklamama sanırım gerek yok."

Soruşturma tarafı bir tedarikçi teşebbüsün ise kendi ürünleri bakımından zincir marketler arasında satış fiyatlarına ve fiyat artışlarına yönelik gerçekleşen koordinasyonun sağlanmasında ve sürdürülmesinde rol oynadığı ve perakendecilerin geleceğe dönük satış fiyatları ve fiyat artış tarihleri gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşımına aracılık ettiğinin belirlendiğini vurgulayan Küle, "Bu ihlal türü rekabet hukukunda kartel olarak bilinen, rakipler arasında fiyatların veya miktarların tespiti, müşterilerin ya da bölgelerin paylaşılması, ihalelerde danışıklı hareket edilmesi gibi konularda gerçekleşen rekabeti kısıtlayıcı anlaşma veya uyumlu eylemleri kapsamaktadır. Soruşturma kapsamında ise fiyatların tespit edilmesi hususu, fiyat artış oranları veya tutarlarının ya da fiyat değişikliği tarihlerinin koordinasyonu gibi davranışları içermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kartel Anayasa'ya göre suçtur"

Öncelikle bazı kesimlerin, kendilerinin "kartel" olarak nitelediği bu davranışları "Piyasanın olmazsa olmazı", hatta "Düşük fiyatların garantisi olduğunu" savunmalarını gülümseyerek izlediklerini belirten Küle, Anayasa'nın "Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır, piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler." maddesini anımsattı. Küle, Anayasa'da devletin fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önleyeceğinin açıkça hükme bağlandığına dikkati çekerek, "Her şeyden önce kartel Anayasamıza göre suçtur." dedi. Bu durumun Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre de hukuka aykırı ve yasak olduğuna dikkati çeken Küle, kanunun amacının da mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları, piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek olduğunu dile getirdi. Küle, kanunun Kurula da bu ihlallere son verilmesi için gerekli tedbirleri alıp, bundan sorumlu olanlara idari para cezaları uygulama görevini verdiğini söyledi.

Uygulanan cezaların bu hükümler doğrultusunda verildiğine işaret eden Küle, şöyle konuştu:

"Kararlarımız yargı denetimine açıktır ve taraflar elbet yargı yoluna başvuracaklardır ancak bunun için öncelikle bizim gerekçeli kararımızın yayımlanması gerekiyor. Bu aşamada vatandaşlarımızdan isteğim, sosyal medya ve diğer mecraların yanlış yönlendirmelerine itibar etmemeleridir. Bugünlerde basına yansıyan görüşlerin hepsi gerçeklere değil, varsayımlara dayanmaktadır. Gerekçeli kararlarımız internet sitemizde herkesin erişimine açık olarak yayımlanacaktır. Gerekçeli kararlarımızda tüm tespit ve delillerimize yer vereceğiz. Vatandaşlarımız günü geldiğinde kararı tüm şeffaflığıyla inceleyebilirler."

- "Tedarikçilere ilişkin ayrı soruşturma yürüyor"

KAPAT [X]

Soruşturma kapsamında sadece tek bir tedarikçiye ceza kesilmesi ve ceza miktarlarının yüksekliğine ilişkin yorumları da değerlendiren Küle, şunları kaydetti:

"Soruşturmamız 30 teşebbüs hakkında yürütüldü ve karara bağlandı. Bu teşebbüsler arasında sadece 5 market ve 1 tedarikçi firma hakkında somut deliller elde ettik. Diğer teşebbüsler hakkında somut deliller elde edilemediği için ceza uygulanmadı ama bu kapsamda iki konuya açıklık getirmekte fayda var. Marketlere verilen cezada geçen belgeler sadece bir tedarikçiye yönelik belgeler değildi. An itibarıyla yine benzer bir ihlal türüne yönelik bir eylem içinde bulunduğu şüphesiyle 14 tedarikçi teşebbüsün taraf olduğu 26 Nisan 2021'de alınan kararla başlatılan soruşturma Kurumumuzca halihazırda yürütülmektedir. Soruşturma raporunun hazırlanma süreci devam etmektedir. Ceza miktarına gelecek olursak bu konuda yürürlükte olan bir Ceza Yönetmeliği'miz var. Cezalarımızı gerçekleşen cirolar üzerinden bu yönetmeliğe göre belirliyoruz. Kartel ağır bir ihlaldir ve ceza oranları yüzde 2 ila yüzde 4 arasında belirlenir. İhlalin süresi bir yıldan fazla ise bu oran yarım kat, 5 yıldan fazla ise bir kat artırılır. İhlal konusu faaliyetlerin ciro içindeki payının çok düşük olması da indirim sebebidir. Her şey usulüne uygun şekilde yapılmıştır. Yakın tarihte aynı pazarda, aynı türde ihlalin tespit edildiği diğer bazı rekabet otoriteleri tarafından yüzde 3'ten yüzde 7'ye kadar para cezası uygulanmıştır."

Başkan Küle, tüketicilerin zincir marketlere karşı dava açabileceğine ilişkin haberleri de "Tüketiciler tarafından zincir marketlere karşı tazminat davası açılması mümkündür ancak bu konu özel hukuk ispat vasıtaları ve usul hükümleri kapsamında adli yargı mahkemelerinde ileri sürülmesi gereken bir husus olup, Rekabet Kurumunun bir dahli söz konusu değildir." dedi.

#ceza# kartel# Rekabet Kurulu# Rekabet Kurumu# Soruşturma# zincir market
'Yapılan enerji yatırımlarıyla 1,2 milyar dolar tasarruf ettik'
'Yapılan enerji yatırımlarıyla 1,2 milyar dolar tasarruf ettik'
Ekmek fiyatı ne kadar olacak? Fırıncılar Federasyonu genelge gönderdi
Ekmek fiyatı ne kadar olacak? Fırıncılar Federasyonu genelge gönderdi
Gün ortası döviz fiyatları
Gün ortası döviz fiyatları
Rekabet Kurumu grup muafiyetini belirleyen pazar payı eşiğini yüzde 30'a indirdi
Rekabet Kurumu grup muafiyetini belirleyen pazar payı eşiğini yüzde 30'a indirdi
Türkiye'nin yeni turbojet motoru ARAT için imzalar atıldı
Türkiye'nin yeni turbojet motoru ARAT için imzalar atıldı
EPGİS: Akaryakıtta KDV hariç vergi almayan da tek ülke olduk
EPGİS: Akaryakıtta KDV hariç vergi almayan da tek ülke olduk

Bu Habere Tepkiniz

Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?
Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?
Sınıf değiştiren memur önceki unvanına ait ek göstergeden yararlanabilir mi?
48 saatte alınan sertifikalarla personel alımı engellenmeli!
48 saatte alınan sertifikalarla personel alımı engellenmeli!
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen büro personeli alımının neredeyse tamamında sertifika şartı aranarak adayların başvuruları engelleniyor!
Yılın en hareketli alışveriş günleri başlıyor
Yılın en hareketli alışveriş günleri başlıyor
https://www.cimri.com/?utm_source=MemurlarNet&utm_medium=referral-kasim&utm_campaign=camp-1
İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti
İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti
MEB, Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. İlçe milli eğitim müdürü kadrosuna, sınavsız olarak atanmış olan okul müdürleri de atanabilecek
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
İstifa eden memur hangi şartlarda isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir?
İstifa eden memur hangi şartlarda isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir?
Memurluktan istifa ettikten hemen sonra 6 ay içinde müracaat etmeyen, isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanabilir mi?
Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?
Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen ücretli öğretmenlere Ek derslere dair Kararın 9'uncu maddesinde geçen "resmi görevliler" kapsamında ayrıca haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebilmesinin mümkün olmadığını belirtti.
750 engelli öğretmen ataması için ön başvuru alınacak
750 engelli öğretmen ataması için ön başvuru alınacak
Milli Eğitim Bakanlığı, engelli öğretmen ataması için başvuru ve atama duyurusunu yayımladı. Engelli öğretmen ataması kontenjanları duyuruda yer almadı. 750 engelli öğretmen, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından alınacak
MEB'de 15 yıldır çözüm bekleyen sorun: Uzman öğretmenlik
MEB'de 15 yıldır çözüm bekleyen sorun: Uzman öğretmenlik
Milli Eğitim Bakanlığında 15 yıldır çözüm bekleyen uzman öğretmenlik sorununda hala bir ilerleme kaydedilemedi.
Görevde yükselme sınav kurulunda sendika temsilcileri de bulunabilir mi? İşte Danıştay'ın kararı
Görevde yükselme sınav kurulunda sendika temsilcileri de bulunabilir mi? İşte Danıştay'ın kararı
Danıştay, görevde yükselme sınav kurullarında 'üç sendika üyesi' olsun talebini reddetti.
Yayımlanan üç öğretim görevlisi alımının üçü de kişiye özel şart içeriyor
Yayımlanan üç öğretim görevlisi alımının üçü de kişiye özel şart içeriyor
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadroları tamamen kişiye özel şartlar içeriyor!
Tarım Kredi Koop.Gaziantep ve Mersin Bölge Birliklerine 47 personel alacak
Tarım Kredi Koop.Gaziantep ve Mersin Bölge Birliklerine 47 personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Gaziantep ve Mersin Bölge Birliklerine 47 personel alacak. Son başvuru tarihi 8 Kasım 2021.
Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak. Son başvuru tarihi 19 Kasım 2021.
Ekimde en çok satılan otomobiller
Ekimde en çok satılan otomobiller
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ekim ayında 2020 yılı ekim ayına kıyasla yüzde 40,1 azalarak 56 bin 746 oldu.