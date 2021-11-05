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İstinaf, ünlü baklavacının FETÖ cezasını onadı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, baklavacı Güllü'ye verilen 8 yıl 9 aylık cezada usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılık, delillerde ve işlemlerde bir eksiklik olmadığına karar vererek, istinaf başvurusunu reddetti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Kasım 2021 11:26
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İstinaf, ünlü baklavacının FETÖ cezasını onadı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanması kapsamında yargılanan baklavacı Faruk Güllü'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 8 yıl 9 ay hapis cezasını, usul ve yasaya uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Faruk Güllü'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezasına ilişkin istinaf başvurusunu inceledi.

Ceza dairesi dosya üzerinden yaptığı incelemede, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına, delilerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına karar verdi.

İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu ve eylemin doğru olarak nitelendirildiği vurgulanan kararda, Faruk Güllü'ye verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezasının kanuni bağlamda uygulandığı aktarıldı.

Daire, bu gerekçelerle sanık avukatının ileri sürdüğü nedenleri yerinde görmeyerek, istinaf başvurusunu esastan reddetti. Dairenin oy birliğiyle aldığı karar Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verildi.

Bu kapsamda Güllü'nün dosyası temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi.

- Gerekçeli kararda "sanığın bilerek ve isteyerek örgütün değirmenine su taşıdığı" belirtilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma sonucunda TUSKON kapsamında hazırlanan iddianamede, sanık Faruk Güllü'nün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un Başkanı Rızanur Meral ve Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davanın 7 Ekim 2019'da yapılan duruşmasında, Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu bir kısım sanıkların dosyası ayrılmıştı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılaması yapılan Güllü, 12 Şubat 2020'de "silahlı terör örgütü olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmıştı.

Sanık Güllü'nın 3,5 yıldır cezaevinde olması nedeniyle tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, dosyaya yansıyan sağlık sorunlarını da dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbirleri uygulayıp Güllü'nün tahliyesine hükmetmişti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, "Sanığın örgütle canlı ve geçişken organik bağ kurduğu, bu organik bağın emir ve talimat almaya ve vermeye müsait bir hiyerarşi ilişkisi doğurduğu, sanığın örgütle ilişkisinin yakalanma günü olan 18 Ağustos 2016 tarihine kadar devam ettiği, örgütle süreklilik arz edecek bir ilişki içinde olduğu, FETÖ/PDY'nin legal görünümlü illegal STK yapılanması içerisinde yer aldığı, sanığın örgütün finans ayağına hizmet eden piramidal dikey yapılanmasına göre ikinci kattaki 'sadık tabaka' içinde yer aldığı, deyim yerindeyse sanığın bilerek ve isteyerek örgütün değirmenine su taşıdığı görülmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Cumhuriyet savcısı ile sanık Faruk Güllü'nün avukatı, yerel mahkemenin kararına itiraz etmişti. Dava dosyası bu kapsamda incelenmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmişti.

#Faruk Güllü# FETÖ# hapis cezası
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