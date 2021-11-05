İstanbul Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

Ekimde en çok satılan otomobiller

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ekim ayında 2020 yılı ekim ayına kıyasla yüzde 40,1 azalarak 56 bin 746 oldu.