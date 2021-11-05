Aile Bakanı: 27 bin 520 çocuk sokaktan kurtarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sokakta çalıştırılan ve dilendirilen 27 bin 520 çocukla ilgili önlem aldıklarını bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, sokakta çalıştırılan veya dilencilik yapmaya zorlanan çocukların korunması, eğitimlerine devam etmelerinin sağlanması amacıyla ailelere yönelik rehberlik ve destek çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

Çocuk işçiliğini önlemek amacıyla "çocuk işçiliğine sıfır tolerans" ilkesiyle faaliyette bulunduklarını ifade eden Yanık, sokakta çalıştırılan, dilendirilen veya sokakta yaşayan çocukların tespit edilerek uygun sosyal hizmetlerden ve yardımlardan yararlandırılması amacıyla da mobil ekiplerle çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Mobil ekiplerin, çocuklar ve aileleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda uygun sosyal hizmet modellerinin uygulandığını anlatan Bakan Yanık, çocuk hakkında eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbiri, çocuğun ailesine sosyal ve ekonomik destek hizmeti, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla destek, aileye rehberlik hizmeti veya son çare olarak çocuğun kurum bakımına alınması kararı uygulanabildiğini kaydetti.

Bu konuda ülke genelinde 320 mobil ekibin oluşturulduğunu belirten Yanık, şu bilgileri verdi:

"Çalışmalar sonucu bugüne kadar sokakta çalıştırılan ve dilendirilen 27 bin 520 çocuğumuzla ilgili önlem aldık. Bu doğrultuda 1078 çocuğun ailesi hakkında yasal işlem başlatılırken, 16 bin 145 çocuğun ailesine rehberlik hizmeti verildi. 7 bin 628 çocuğun ailesine sosyal ve ekonomik destek hizmeti veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla maddi destek sağlandı. Ayrıca 6 bin 164 çocuğumuzla ilgili eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbirleri uygulanırken, 615 çocuğumuz ise kurum bakımına alındı. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için çalışmalarımızı taviz vermeden sürdüreceğiz."