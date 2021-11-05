Türkiye'nin yeni turbojet motoru ARAT için imzalar atıldı

Meteorolojiden 7 il için sis ve pus uyarısı
Meteorolojiden 7 il için sis ve pus uyarısı
Başkent Millet Bahçesinde buluşalım
Başkent Millet Bahçesinde buluşalım
Ekmek fiyatı ne kadar olacak? Fırıncılar Federasyonu genelge gönderdi
Ekmek fiyatı ne kadar olacak? Fırıncılar Federasyonu genelge gönderdi
Sosyal medyada başlatılan akıma karşı MSB harekete geçti
Sosyal medyada başlatılan akıma karşı MSB harekete geçti
'3600 ek göstergenin maliyeti için çalışma yapıyoruz'
'3600 ek göstergenin maliyeti için çalışma yapıyoruz'
Fahrettin Altun, Bakan Elvan'ın istifa haberini yalanladı
Fahrettin Altun, Bakan Elvan'ın istifa haberini yalanladı
Burs ve kredi başvuruları başladı
Burs ve kredi başvuruları başladı
Asgari ücrete büyük zam yolda... Bakan Bilgin'den yeni açıklama
Asgari ücrete büyük zam yolda... Bakan Bilgin'den yeni açıklama
Bakan Özer: Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak
Bakan Özer: Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak
Rakipleri zarar ederken, THY kar açıkladı
Rakipleri zarar ederken, THY kar açıkladı
6 Üniversite 220 personel almak için ilana çıktı
6 Üniversite 220 personel almak için ilana çıktı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 50 yaş formülü
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 50 yaş formülü
Seçim Kanunu detayları belli oldu, ittifak içi barajdan vazgeçildi
Seçim Kanunu detayları belli oldu, ittifak içi barajdan vazgeçildi
Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı - Haritalı
Genel Müdürlük, rüşvet sahnesi için RTÜK'e başvurdu
Genel Müdürlük, rüşvet sahnesi için RTÜK'e başvurdu
Çavuşoğlu: Gururla söylüyorum bu Bakanlığa adalet getirdim
Çavuşoğlu: Gururla söylüyorum bu Bakanlığa adalet getirdim
Galatasaray liderliğini sürdürdü
Galatasaray liderliğini sürdürdü
HES uygulamasını indiren kullanıcı sayısı açıklandı
HES uygulamasını indiren kullanıcı sayısı açıklandı
Erdoğan'ın arşivden görüntüsü çıktı: Her zaman böyle yürüyormuş
Erdoğan'ın arşivden görüntüsü çıktı: Her zaman böyle yürüyormuş
CHP'li üyenin rahatsız olduğu işçi konuştu: Takke benim şerefimdir
CHP'li üyenin rahatsız olduğu işçi konuştu: Takke benim şerefimdir
Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
MEB'in en büyük uygulaması yarışma sorusu oldu
MEB'in en büyük uygulaması yarışma sorusu oldu
Evli kadının attığı mesaj boşanma sebebi sayıldı
Evli kadının attığı mesaj boşanma sebebi sayıldı
TOGG'dan güzel haber...Bir ay sonra bitiyor
TOGG'dan güzel haber...Bir ay sonra bitiyor
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Elvan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Elvan'dan asgari ücret açıklaması
Dizide tapu çalışanlarına hakarete sendikadan sert tepki
Dizide tapu çalışanlarına hakarete sendikadan sert tepki
Altının gramı 560 TL'yi geçti
Altının gramı 560 TL'yi geçti
Hizmetlinin sigortası yatırılmadı! Fatura okul müdürlerine kesildi
Hizmetlinin sigortası yatırılmadı! Fatura okul müdürlerine kesildi
Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu
'Nafaka' yerine 'sadaka' yazınca yeniden nafaka ödemeye mahkum oldu
'Nafaka' yerine 'sadaka' yazınca yeniden nafaka ödemeye mahkum oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'nin yeni turbojet motoru ARAT için imzalar atıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Kale Arge arasında imzalanan sözleşme kapsamında SOM ve Atmaca füzelerinde kullanılmak üzere geliştirilen KTJ-3200 motorundan daha verimli, yakıt sarfiyatı daha az, itkisi daha yüksek bir turbojet motor geliştirilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Kasım 2021 12:24
Yazdır
Türkiye'nin yeni turbojet motoru ARAT için imzalar atıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Kale Arge arasında Türkiye'nin yeni turbojet motoru ARAT için sözleşme imzalandı.

ARAT Projesi'nin tanıtımı ve imza töreni SSB'de gerçekleştirildi. ARAT Projesi ile seyir füzeleri başta olmak üzere, benzer itki seviyesi ihtiyacı olan platformların motor ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla sağlanması hedefleniyor. Yüksek irtifa ve zorlu çevresel şartlarda çalışacak özellikte bir tasarım ve kalifikasyona sahip olacak ARAT motoru, seyir füzelerinin de önemli bir ihtiyacını karşılayacak.

Bu kapsamda, SOM ve Atmaca füzelerinde kullanılmak üzere geliştirilen KTJ-3200 motorundan daha verimli, yakıt sarfiyatı daha az, itkisi daha yüksek bir turbojet motor geliştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin küresel bir güç olma yolunda kararlılıkla yürümek zorunda olduğunu söyledi.

Savunma sanayisindeki ihtiyaçlar için uzun vadede Türkiye'nin kendi göbeğini kesme zorunluluğu bulunduğunu vurgulayan Demir, "Bu süreçler sancılı geçti. Gerek maliyet gerekse zaman olarak bedeller ödedik. Belki yine hazır alıma gitseydik bundan daha az bedeller öderdik. Bu konforu çok uzun yıllar önce Türkiye yaşadı ve bu mantalitenin belki rahatını gördü operasyonel anlamda. Artık küresel güç olmak istiyorsak, eğer milli çıkarlarımızı her şeye, bütün baskılara rağmen savunmak istiyorsak, empoze edilmek istenen yaptırım uygulama ve kısıtlamalara karşı direnmek istiyorsak bu yolculuğa çıkmak zorundayız." dedi.

Demir, ARAT Projesi'nde Kale Arge'den artık KTJ-3200'den çok daha hızlı bir çalışma beklediklerini vurguladı.

Hızın çok önemli olduğunu ve bu konjonktürde kaybedilecek tek bir gün bulunmadığını dile getiren Demir, projenin başarısı için ilgili her kurumun elinden geleni üst düzeyde ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

Demir, kısa süre öncesine kadar hiçbir hava savunma sistemi yokken Türkiye'nin Korkut, Hisar-A+, Hisar-O+'ya salip olduğunu anımsatarak, helikopter, seyir füzeleri, mühimmatlar konusunda önemli adımlar atıldığını bildirdi. İsmail Demir, "Bunlar güzel gelişmeler ama küresel güç olma iddiasındaki ülkenin çok daha hızlı gitmesi, koşması gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin önünde çok iddialı projeler bulunduğunu, Milli Muharip Uçak için motor yapılması gerektiğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Bu yolculuklarda eğer samimi şekilde, tamamen açıklık ilkesiyle omuz omuza yürüyerek bir teknik iş birliği yapma taraftarı olanlar varsa bunlarla iş birliği yapmaya her zaman açığız. Bu yolculukların zorluğunu bildiğimiz için bilgi alışverişi, teknoloji transferi gibi kavramlara açığız ancak özellikle motor teknolojilerinde kimsenin kimseye fazla bir şey vermeyeceğini de çok net biliyoruz. Her şeyi kendimiz yapacağız, ne pahasına olursa olsun yaklaşımında da değiliz. Yolumuzu kısaltacak her türlü adıma da açığız."

Demir, geleceğin teknolojilerini ıskalamamak için bütün güçleriyle yeni teknolojilere yönelik araştırma geliştirme çalışmalarını destekleyeceklerini söyledi.

- "Uykusuz geceler bizi bekliyor"

Kale Teknik Grup Başkanı Osman Okyay da Türkiye'nin ilk turbojet motoru olan KTJ-3200'de sona gelindiğini, seri üretim faaliyetlerinin başladığını ve bu yıl bir miktar motor teslimatı planladıklarını belirtti.

Bu motorda hiçbir şekilde dışa bağımlılık olmadığını vurgulayan Okyay, bu nedenle hiçbir ambargo ya da kısıtlamalara maruz kalınmayacağını ifade etti.

KAPAT [X]

Okyay, Türkiye'de ilki yaparken zaman zaman zorlandıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu daha da zor bir ilk, daha da zor bir projeydi. İnsan kaynağı ve altyapınızı geliştirmek zorundasınız. Tüm test altyapısını da kendimiz gerçekleştirdik, bu da bir ilkti. Projenin sonuna geldik, çok mutluyuz. Bugün de ARAT gibi çok zorlu ama ülkemize yine çok büyük bir kabiliyet kazandıracağına inandığımız bir projeyi imzalamanın gururunu yaşıyoruz. Biliyoruz ki yine uykusuz geceler bizi bekliyor ama ülkemize hizmet edebiliyor olma duygusu proje boyunca yaşadığımız her türlü yorgunluğumuzu, üzüntümüzü, hayal kırıklığımızı unutturuyor. Başarının verdiği huzur başka hiçbir şeyde olmuyor."

Demir ve Okyay, konuşmaların ardından ARAT Projesi'ne ilişkin sözleşmeyi imzaladı.

- Savunma sanayisindeki motor projeleri

SSB projeleriyle Türk savunma sanayisinin geliştirdiği platformlara, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen motor ve güç aktarma sistemlerinin entegre edilmesi çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda uçak, tank, hafif zırhlı araç, helikopter, insansız hava aracı ve füze sistemlerinin motor ve güç aktarma sistemlerinin geliştirilip üretilmesi amacıyla pek çok proje başlatıldı.

İHA motorları kullanılmaya başlandı, Gökbey'de kullanılacak turboşaft motorunun geliştirme ve test süreçleri devam ediyor. ALTAY tankı için geliştirilen BATU tank motoru ilk prototipi ile Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlar için geliştirilen UTKU motor ve transmisyonun ilk prototipi çalıştırıldı, testleri sürüyor. SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak KTJ-3200 turbojet motorunun ilk teslimi bu yıl içinde yapılacak.

#KTJ-3200# turbojet motor# turbojet motoru AR
'Yapılan enerji yatırımlarıyla 1,2 milyar dolar tasarruf ettik'
'Yapılan enerji yatırımlarıyla 1,2 milyar dolar tasarruf ettik'
Ekmek fiyatı ne kadar olacak? Fırıncılar Federasyonu genelge gönderdi
Ekmek fiyatı ne kadar olacak? Fırıncılar Federasyonu genelge gönderdi
Gün ortası döviz fiyatları
Gün ortası döviz fiyatları
Rekabet Kurumu grup muafiyetini belirleyen pazar payı eşiğini yüzde 30'a indirdi
Rekabet Kurumu grup muafiyetini belirleyen pazar payı eşiğini yüzde 30'a indirdi
EPGİS: Akaryakıtta KDV hariç vergi almayan da tek ülke olduk
EPGİS: Akaryakıtta KDV hariç vergi almayan da tek ülke olduk
Zincir marketlere ceza fiyat artışından değil, kartelleşmeden verilmiş
Zincir marketlere ceza fiyat artışından değil, kartelleşmeden verilmiş

Bu Habere Tepkiniz

Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?

Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?

Sınıf değiştiren memur önceki unvanına ait ek göstergeden yararlanabilir mi?
48 saatte alınan sertifikalarla personel alımı engellenmeli!

48 saatte alınan sertifikalarla personel alımı engellenmeli!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen büro personeli alımının neredeyse tamamında sertifika şartı aranarak adayların başvuruları engelleniyor!
Yılın en hareketli alışveriş günleri başlıyor

Yılın en hareketli alışveriş günleri başlıyor

https://www.cimri.com/?utm_source=MemurlarNet&utm_medium=referral-kasim&utm_campaign=camp-1
İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti

İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti

MEB, Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. İlçe milli eğitim müdürü kadrosuna, sınavsız olarak atanmış olan okul müdürleri de atanabilecek
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
İstifa eden memur hangi şartlarda isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir?

İstifa eden memur hangi şartlarda isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir?

Memurluktan istifa ettikten hemen sonra 6 ay içinde müracaat etmeyen, isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanabilir mi?
Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen ücretli öğretmenlere Ek derslere dair Kararın 9'uncu maddesinde geçen "resmi görevliler" kapsamında ayrıca haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebilmesinin mümkün olmadığını belirtti.
750 engelli öğretmen ataması için ön başvuru alınacak

750 engelli öğretmen ataması için ön başvuru alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı, engelli öğretmen ataması için başvuru ve atama duyurusunu yayımladı. Engelli öğretmen ataması kontenjanları duyuruda yer almadı. 750 engelli öğretmen, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından alınacak
MEB'de 15 yıldır çözüm bekleyen sorun: Uzman öğretmenlik

MEB'de 15 yıldır çözüm bekleyen sorun: Uzman öğretmenlik

Milli Eğitim Bakanlığında 15 yıldır çözüm bekleyen uzman öğretmenlik sorununda hala bir ilerleme kaydedilemedi.
Görevde yükselme sınav kurulunda sendika temsilcileri de bulunabilir mi? İşte Danıştay'ın kararı

Görevde yükselme sınav kurulunda sendika temsilcileri de bulunabilir mi? İşte Danıştay'ın kararı

Danıştay, görevde yükselme sınav kurullarında 'üç sendika üyesi' olsun talebini reddetti.
Yayımlanan üç öğretim görevlisi alımının üçü de kişiye özel şart içeriyor

Yayımlanan üç öğretim görevlisi alımının üçü de kişiye özel şart içeriyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadroları tamamen kişiye özel şartlar içeriyor!
Tarım Kredi Koop.Gaziantep ve Mersin Bölge Birliklerine 47 personel alacak

Tarım Kredi Koop.Gaziantep ve Mersin Bölge Birliklerine 47 personel alacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Gaziantep ve Mersin Bölge Birliklerine 47 personel alacak. Son başvuru tarihi 8 Kasım 2021.
Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak. Son başvuru tarihi 19 Kasım 2021.
Ekimde en çok satılan otomobiller

Ekimde en çok satılan otomobiller

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ekim ayında 2020 yılı ekim ayına kıyasla yüzde 40,1 azalarak 56 bin 746 oldu.