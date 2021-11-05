'Yapılan enerji yatırımlarıyla 1,2 milyar dolar tasarruf ettik'

Meteorolojiden 7 il için sis ve pus uyarısı
Meteorolojiden 7 il için sis ve pus uyarısı
Başkent Millet Bahçesinde buluşalım
Başkent Millet Bahçesinde buluşalım
Ekmek fiyatı ne kadar olacak? Fırıncılar Federasyonu genelge gönderdi
Ekmek fiyatı ne kadar olacak? Fırıncılar Federasyonu genelge gönderdi
Sosyal medyada başlatılan akıma karşı MSB harekete geçti
Sosyal medyada başlatılan akıma karşı MSB harekete geçti
'3600 ek göstergenin maliyeti için çalışma yapıyoruz'
'3600 ek göstergenin maliyeti için çalışma yapıyoruz'
Fahrettin Altun, Bakan Elvan'ın istifa haberini yalanladı
Fahrettin Altun, Bakan Elvan'ın istifa haberini yalanladı
Burs ve kredi başvuruları başladı
Burs ve kredi başvuruları başladı
Asgari ücrete büyük zam yolda... Bakan Bilgin'den yeni açıklama
Asgari ücrete büyük zam yolda... Bakan Bilgin'den yeni açıklama
Bakan Özer: Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak
Bakan Özer: Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak
Rakipleri zarar ederken, THY kar açıkladı
Rakipleri zarar ederken, THY kar açıkladı
6 Üniversite 220 personel almak için ilana çıktı
6 Üniversite 220 personel almak için ilana çıktı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 50 yaş formülü
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 50 yaş formülü
Seçim Kanunu detayları belli oldu, ittifak içi barajdan vazgeçildi
Seçim Kanunu detayları belli oldu, ittifak içi barajdan vazgeçildi
Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı - Haritalı
Genel Müdürlük, rüşvet sahnesi için RTÜK'e başvurdu
Genel Müdürlük, rüşvet sahnesi için RTÜK'e başvurdu
Çavuşoğlu: Gururla söylüyorum bu Bakanlığa adalet getirdim
Çavuşoğlu: Gururla söylüyorum bu Bakanlığa adalet getirdim
Galatasaray liderliğini sürdürdü
Galatasaray liderliğini sürdürdü
HES uygulamasını indiren kullanıcı sayısı açıklandı
HES uygulamasını indiren kullanıcı sayısı açıklandı
Erdoğan'ın arşivden görüntüsü çıktı: Her zaman böyle yürüyormuş
Erdoğan'ın arşivden görüntüsü çıktı: Her zaman böyle yürüyormuş
CHP'li üyenin rahatsız olduğu işçi konuştu: Takke benim şerefimdir
CHP'li üyenin rahatsız olduğu işçi konuştu: Takke benim şerefimdir
Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
MEB'in en büyük uygulaması yarışma sorusu oldu
MEB'in en büyük uygulaması yarışma sorusu oldu
Evli kadının attığı mesaj boşanma sebebi sayıldı
Evli kadının attığı mesaj boşanma sebebi sayıldı
TOGG'dan güzel haber...Bir ay sonra bitiyor
TOGG'dan güzel haber...Bir ay sonra bitiyor
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Elvan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Elvan'dan asgari ücret açıklaması
Dizide tapu çalışanlarına hakarete sendikadan sert tepki
Dizide tapu çalışanlarına hakarete sendikadan sert tepki
Altının gramı 560 TL'yi geçti
Altının gramı 560 TL'yi geçti
Hizmetlinin sigortası yatırılmadı! Fatura okul müdürlerine kesildi
Hizmetlinin sigortası yatırılmadı! Fatura okul müdürlerine kesildi
Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu
'Nafaka' yerine 'sadaka' yazınca yeniden nafaka ödemeye mahkum oldu
'Nafaka' yerine 'sadaka' yazınca yeniden nafaka ödemeye mahkum oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Yapılan enerji yatırımlarıyla 1,2 milyar dolar tasarruf ettik'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son 4 yılda enerji verimliliğine yapılan yatırımlarla senelik 1,2 milyar dolar tasarruf ettiklerini, yan sektörler de eklendiğinde bunun 3,6 milyar dolar seviyesine ulaşarak büyük bir katma değer sağlandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Kasım 2021 12:34
Yazdır
'Yapılan enerji yatırımlarıyla 1,2 milyar dolar tasarruf ettik'

Dönmez, Bursa'da bir otelde Mimar ve Mühendisler Grubu ile istişare toplantısında, yerli ve milli enerji temelinde attıkları adımların yaşanan enerji krizinde ne denli doğru hamleler olduğunu gördüklerini söyledi.

"Milli Enerji ve Maden Politikası" çerçevesinde enerji alanında "milli bağımsızlık" hedefine ulaşmayı amaçladıklarını belirten Dönmez, "Bu politikalar, bizim millileşme ve yerlileşme konularında rehberimiz olmuştur. Enerjide kendi kendine yeten ülke olma vizyonuyla çalışmalarımızı planlıyor ve yürütüyoruz." dedi.

Bakan Dönmez, 20 yıl önce hidroelektrik ağırlıklı bir yenilenebilir enerji portföyü varken bugün rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal kaynakların da ağırlığını artırmasıyla daha dengeli bir portföye ulaşıldığını anlattı.

2023'te ilk ünitesi devreye alınacak Akkuyu Nükleer Santrali ile nükleer enerjinin de bu çeşitliliğe katkı sağlayacak önemli kaynaklardan biri olacağını dile getiren Dönmez, şöyle devam etti:

"Enerji gelecektir, gelecek ise enerjide. Dünyada enerji krizinin yaşandığı şu günlerde kendi ihtiyacını kendisi karşılayan ülke olmanın önemini bir kez daha gördük. Yaptığımız yoğun çalışmalarla kurulu gücümüz neredeyse 100 bin megavata yaklaştı. Yenilenebilir enerjideki kurulu gücümüz 52 bin megavatın üzerinde. Bir başka ifadeyle, kurulu gücümüzün yüzde 53'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Yenilenebilir enerjiye bir trend değil, aksine sürdürülebilir bir anlayışla yaklaşıyoruz. Yenilenebiliri sadece kaynak değil, kaynak, teknoloji ve piyasa bazında birbirini tamamlayan, entegre bir süreç olarak görüyoruz."

- "Avrupa'da hidroelektrikte ikinci, jeotermal enerjide birinci sıradayız"

Dönmez, Türkiye'de son 15 yılda her yıl ortalama 5 milyar dolarlık elektrik üretim yatırımı yapıldığına dikkati çekti.

Ekipman konusunda yerli üretimin önemine değinen Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Kullanılan ekipmanların maalesef yarısından çoğu ithal ediliyordu. Orada rüzgar türbini dönüyor, bakıyorsunuz çok kritik malzemeler ve yatırım tutarının yarıdan fazlası ithal edilmek zorunda. Güneş paneli, ilk yıllarda öyleydi. Hidrolik santral yapıyorsunuz, sadece beton, inşaat kısımlarını yerli imkanlarla en iyisini yapıyoruz ama elektromekanik aksamını ithal ediyorsunuz. Bir yerde doğal, temiz, kendi yerli kaynağınızı, yani rüzgarı, güneşi ve suya bir bedel ödemiyorsunuz ama o kaynağı elektrik enerjisine dönüştüren ekipmanlara ciddi bir bedel ödüyorduk yurt dışına. İşte YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Ayrımı) modelleriyle bunu tersine çevirdik. Hamdolsun, artık bugün yüzde 60-70 yerlilik oranına sahip ekipmanlarımız var. Bu neyi getirdi? Sadece iç pazara dönük üretimi değil, başta komşu ve bölge ülkeler olmak üzere dünyanın artık her yerine buradan, Türkiye'den bir rüzgar türbini kanadını, bir güneş panelinin ihracını görme imkanına sahibiz. Onların altında artık 'Made in Türkiye' yazıyor."

Dönmez, Türkiye'de 20 yıl önce 19 megavat olan rüzgar enerjisi kurulu gücünü 526 kat artırarak 10 bin megavatın üzerine çıkardıklarını aktardı.

Türkiye'nin, Avrupa'da hidroelektrikte ikinci, jeotermal enerjide birinci sırada olduğuna işaret eden Dönmez, "Güneş enerjisi, özellikle yüzde 92'ye varan lisanssız üretimle tabana en fazla yaydığımız enerji kaynağı oldu. Diyoruz ki kendi enerjini, elektriğini kendin üretebilirsin. Çatılarımızda, cephelerimizde, imkan varsa arsalarımızın bir kısmında güneş paneli uygulamasıyla kendi elektriğinizi kendiniz üretme imkanına sahip olacaksınız." değerlendirmesini yaptı.

Dönmez, biyokütlede özellikle yerel yönetimlerin önemli çalışmaları ve katkıları olduğunu bildirerek, "Kurulu güçte 1800 megavatı geçtik. Bizler de teşvikler, destekler ve yasal düzenlemelerle yenilenebilir enerjinin her yıl payını daha fazla artırmaya gayret ediyoruz." açıklamasında bulundu.

- "1,2 milyar dolarlık yıllık tasarruf elde ettik"

Türkiye'yi dünya enerji liginde birkaç basamak atlatıp üst seviyelere çıkaracak çalışmaların en başında Karadeniz'deki gaz keşfinin geldiğini vurgulayan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

KAPAT [X]

"Fatih Sondaj Gemisi ile 2020 yılı temmuz ayında, Karadeniz'deki ilk gaz keşfimiz ve akabinde devam eden çalışmalar sonucu, toplam 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfini yapmıştık. Buradaki çalışmalarımız, takvime uygun bir şekilde ilerliyor. Hedefimiz, bu gazın 2023 yılında sisteme bağlanması ve ilk faz gaz akışının sağlanmasıdır. Bu rezerv, 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında, Türkiye'nin yıllık iç tüketiminin yaklaşık 3'te 1'ini karşılar hale gelecek. Diğer taraftan 2021 yılında kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eş değeri rezervi ülkemize kazandırdık. Elbette daha yapacak çok çalışma var ve biz, 'Durmak yok, yola devam' sloganıyla, büyük bir inanç ve azimle yolumuza devam ediyoruz.

Kaynaklarımızı azami verimlilikte kullanmak zorundayız. Yurt dışı kaynaklı her bir ilave enerji arzı, ekonomimize ekstra yük demektir. Daha az enerjiyle daha fazla katma değer sağlamak, daha az maliyetle daha yüksek verim elde etmek için enerji verimliliğini hayatın her alanında istisnasız uygulamak zorundayız. Çünkü enerjinin verimli kullanılması neticesinde oluşan tasarruf, ilave bir arz kaynağıdır. Enerji verimliliğinde hedeflediğimiz noktalara ulaştıkça yurt dışından ithal edeceğimiz enerji kaynakları da o oranda azalacaktır. Son 4 yılda enerji verimliliğine yapılan yatırımlarla 1,2 milyar dolarlık yıllık tasarruf elde ettik. Diğer yan sektörleri de hesaba kattığımızda bu rakam, toplam 3,6 milyar dolarlara ulaşarak, büyük bir katma değer sağlıyor."

- "Avrupa'nın yaşadığı enerji sorununu biz bugün yaşamıyoruz"

Bakan Fatih Dönmez, enerji arzında küresel ölçekte oluşan fiyatlara da değindi.

Bu konuda sıkıntılı bir dönemin yaşandığını anlatan Dönmez, şunları kaydetti:

"Küresel piyasalarda büyük bir kriz yaşanıyor. Türkiye olarak ihtiyacımız olan gazı temin hususunda sorunumuz olmamakla birlikte yaptığımız görüşmeler sonucu ilave kaynaklardan temin imkanları da oluşturduk. Diğer taraftan fiyat konusunda ortaya çıkan artışların doğrudan vatandaşlarımıza yansımasını önlemek adına gerekli her adımı atıyoruz. Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz, milli bütçemizden. Arz noktasında da iyi bir yerde olduğumuzun özellikle altını çizmek isterim. Doğru ve uzun vadeli bir planlama ve krizlere karşı öngörülerimiz sayesinde Avrupa'nın yaşadığı enerji sorununu hamdolsun biz bugün yaşamıyoruz. Son dönemlerde dünyanın yaşadığı hadiseler yerli üretim, yerli kaynaklar, yerli tedarik zincirinin özellikle küresel bir kriz anında ne denli önemli ve stratejik olduğu bir kez daha ortaya koydu. Yerlilikle ilgili en önemli başlıklardan birinin enerji olduğunu bu dönemde bir kez daha tecrübe etmiş olduk.

Enerji kaynakları, üretimi ve dağıtımından çok öte etkilediği teknoloji, siyaset, ekonomi, diplomasi gibi başlıklarla da yönetilmesi gereken çok yönlü bir alan. Bugün artık elektrik, doğal gaz, araçlarımızda kullandığımız petrol türevleri akaryakıtsız bir hayat herhalde düşünemiyoruz. Bunlar insanoğlunun hayatına ağırlıklı olarak herhalde son 100 yılda girdi ama hayatımızı baştan aşağı değiştiren, dönüştüren bir konuma geldi. O açıdan bu işleri, ülkeyi yönetenlerin gündemlerinde, ajandalarında enerji güvenliği ilk sıralarda yer almıştır, bundan sonra da yer alacaktır. Ülkelerin enerji iş birlikleri, ülkeler arası karşılıklı yatırımlar ve uluslararası projeler de yine olmak zorundadır. Ancak enerji yönetiminde önceliğimiz her zaman yerli kaynaklarımızı azami ölçüde kullanmak ve dışa bağımlı olduğumuz kaynaklarda yönetilebilir bir pozisyona erişmektir. Ülkemiz son yıllarda Milli Enerji ve Maden Politikası ile olumlu bir ivme yakalamış durumda. Bize düşen bu ivmeyi daha da artırmak olacaktır."

#Bursa#Fatih Dönmez# Mimar ve Müdendisler Grubu# toplantı
Ekmek fiyatı ne kadar olacak? Fırıncılar Federasyonu genelge gönderdi
Ekmek fiyatı ne kadar olacak? Fırıncılar Federasyonu genelge gönderdi
Gün ortası döviz fiyatları
Gün ortası döviz fiyatları
Rekabet Kurumu grup muafiyetini belirleyen pazar payı eşiğini yüzde 30'a indirdi
Rekabet Kurumu grup muafiyetini belirleyen pazar payı eşiğini yüzde 30'a indirdi
Türkiye'nin yeni turbojet motoru ARAT için imzalar atıldı
Türkiye'nin yeni turbojet motoru ARAT için imzalar atıldı
EPGİS: Akaryakıtta KDV hariç vergi almayan da tek ülke olduk
EPGİS: Akaryakıtta KDV hariç vergi almayan da tek ülke olduk
Zincir marketlere ceza fiyat artışından değil, kartelleşmeden verilmiş
Zincir marketlere ceza fiyat artışından değil, kartelleşmeden verilmiş

Bu Habere Tepkiniz

Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?

Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?

Sınıf değiştiren memur önceki unvanına ait ek göstergeden yararlanabilir mi?
48 saatte alınan sertifikalarla personel alımı engellenmeli!

48 saatte alınan sertifikalarla personel alımı engellenmeli!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen büro personeli alımının neredeyse tamamında sertifika şartı aranarak adayların başvuruları engelleniyor!
Yılın en hareketli alışveriş günleri başlıyor

Yılın en hareketli alışveriş günleri başlıyor

https://www.cimri.com/?utm_source=MemurlarNet&utm_medium=referral-kasim&utm_campaign=camp-1
İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti

İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti

MEB, Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. İlçe milli eğitim müdürü kadrosuna, sınavsız olarak atanmış olan okul müdürleri de atanabilecek
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
İstifa eden memur hangi şartlarda isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir?

İstifa eden memur hangi şartlarda isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir?

Memurluktan istifa ettikten hemen sonra 6 ay içinde müracaat etmeyen, isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanabilir mi?
Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen ücretli öğretmenlere Ek derslere dair Kararın 9'uncu maddesinde geçen "resmi görevliler" kapsamında ayrıca haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebilmesinin mümkün olmadığını belirtti.
750 engelli öğretmen ataması için ön başvuru alınacak

750 engelli öğretmen ataması için ön başvuru alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı, engelli öğretmen ataması için başvuru ve atama duyurusunu yayımladı. Engelli öğretmen ataması kontenjanları duyuruda yer almadı. 750 engelli öğretmen, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından alınacak
MEB'de 15 yıldır çözüm bekleyen sorun: Uzman öğretmenlik

MEB'de 15 yıldır çözüm bekleyen sorun: Uzman öğretmenlik

Milli Eğitim Bakanlığında 15 yıldır çözüm bekleyen uzman öğretmenlik sorununda hala bir ilerleme kaydedilemedi.
Görevde yükselme sınav kurulunda sendika temsilcileri de bulunabilir mi? İşte Danıştay'ın kararı

Görevde yükselme sınav kurulunda sendika temsilcileri de bulunabilir mi? İşte Danıştay'ın kararı

Danıştay, görevde yükselme sınav kurullarında 'üç sendika üyesi' olsun talebini reddetti.
Yayımlanan üç öğretim görevlisi alımının üçü de kişiye özel şart içeriyor

Yayımlanan üç öğretim görevlisi alımının üçü de kişiye özel şart içeriyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadroları tamamen kişiye özel şartlar içeriyor!
Tarım Kredi Koop.Gaziantep ve Mersin Bölge Birliklerine 47 personel alacak

Tarım Kredi Koop.Gaziantep ve Mersin Bölge Birliklerine 47 personel alacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Gaziantep ve Mersin Bölge Birliklerine 47 personel alacak. Son başvuru tarihi 8 Kasım 2021.
Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Bakan Özer: Yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü 96 hizmetli alacak. Son başvuru tarihi 19 Kasım 2021.
Ekimde en çok satılan otomobiller

Ekimde en çok satılan otomobiller

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ekim ayında 2020 yılı ekim ayına kıyasla yüzde 40,1 azalarak 56 bin 746 oldu.