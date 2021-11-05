Prof. İlhan'dan taraftarlara çağrı: Tezahüratlar maskeli yapılmalı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TFF'nin kararına göre maçlara tam kapasite ile seyirci alınacağını ve sadece aşı olanların gireceğini hatırlatarak, "Bu, aşıya teşvik yönünden olumlu bir karar. Ama yine aşı olan vatandaşların stadyumların içine girdiklerinde yakın temasa dikkat etmeleri gerekiyor"dedi.

Prof. İlhan, şu açıklamalarda bulundu:

""Maçın heyecanı, coşkusu ile insanlar yan yana gelebiliyor, tezahürat yapabiliyor; ama tezahürat yapıldığında damlacıklar ile beraber dışarıya fazla miktarda virüs saçılması söz konusu olabilir. Vatandaşlar içeride mesafeye dikkat etmeye çalışır ve maske takarsalar sürecin daha rahat yönetilebileceğini düşünüyorum" dedi ve ekledi:

"Aşılı vatandaşlar içeriye girsinler; ama vatandaşlarımız içeride mümkün olduğu kadar birbirleri ile temas etmemeye çalışsınlar. Tezahürat yapabilirler elbette; ama maske takmaya dikkat ederseler stadyumlarda enfeksiyon oranı çok daha az olacaktır diye düşünüyorum."