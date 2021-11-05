Pandemide kargo sektörünün kapasitesi iki katına çıktı

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Fatih Önyol, kargo sektöründe son dönemde yapılan yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 1998 yılında kurulan ve aynı yıl faaliyetlerine başlayan dernekte sektörün önemli kargo, kurye ve lojistik şirketlerinin yer aldığını belirten Önyol, üye kuruluşların personel sayısının 200 binden fazla olduğunu ifade etti. Sektörün gerek personel sayısı, gerek teknolojik altyapısı, gerek araç mevcudu ile çok daha güçlü bir hale geldiğine dikkat çeken Önyol, şuan mevcut taşınan kargonun iki katını dahi taşıyabilecek noktaya gelindiğini belirtti. Geçtiğimiz bir yıl içinde sektör olarak 10 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapıldığını ifade eden Önyol, sektörün Kasım kampanyalarına hazır olduğunu söyledi.

"KARGO SEKTÖRÜ 200 BİNDEN FAZLA İNSANI İSTİHDAM EDİYOR"

Kargo sektöründe 200 binden fazla insanın istihdam edildiğini belirten Önyol sözlerine şöyle devam etti:

"Pandemi bugün de aslında tamamen sona ermiş sayılmaz. İnsanların bir kısmı hala evlerinden çalışıyor ve plazaların birçoğu boş. Bunu unutmayalım. Bunu neden özellikle belirtiyorum? Çünkü bu durum ilk yaşandığında kargo sektörü için gerçekten ciddi bir krizdi. Fakat bugün hiçbir sorun yok. Neden? Çünkü çok kısa sürede uyum sağlamayı başardık. Konuyu biraz daha açmak gerekirse; evet pandemi ile birlikte konut alanlarına gelen kargo adetlerinde bir artış meydana geldi. Ancak sektörümüz için asıl sorun bu değildi. Sorun, kargo artışı ile birlikte dağıtım yapılan alanların da bir anda yer değiştirmesi ile ilgiliydi. Evet, e-ticaret kargoları artıyordu. Ancak salgın sebebi ile fiziki işletmelerde olan faaliyetler maalesef azalmıştı. Bu da B2B olarak adlandırdığımız işletmeden işletmeye giden kargo sayılarında ciddi bir azalma meydana getirmişti. Ayrıca plaza bölgelerinde çalışan vatandaşlarımız görevlerine evlerinde devam ettikleri için; o bölgelerde kargo akışı durma noktasına gelirken, konut bölgelerinde inanılmaz bir yoğunluk yaşanıyordu. İşte temel sorun buydu. Sorunu sadece araç alarak ve personel alarak da çözemezdiniz. Hızlıca yeni projeler geliştirmeli ve bunu hemen sahada uygulamaya başlamalıydınız. Öyle de oldu. Sektörümüz çok kısa sürede bu süreci başarı ile yönetmeyi başardı. Sektör, artan talebe cevap vermek için Pandemi dönemi içerisinde sadece 1 yılda 10 milyar TL'den fazla yatırıma imza attı. Bu sayede kapasitesini 2 katına çıkarmayı başardı."

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