Emniyetin önündeki beton bariyerleri kaldıran Valilikten açıklama

Bilecik'in en işlek caddesi olan Tevfikbey Caddesi üzerinde bulunan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü binası önündeki yola 2016 yılında güvenlik nedeniyle çapraz şekilde 4 adet beton bariyerler konulmuştu. Günde yüzlerce aracın geçtiği caddede araçlar beton bariyer nedeniyle ilerlemekte zorluk yaşıyordu. Büyük araçlar bu bölgeden geçemezken, zaman zaman trafik adeta felç oluyordu. 5 yılın ardından Bilecik İl Trafik Komisyonu kararıyla beton bariyerler kaldırıldı.

"Özellikle yayaların trafikte önceliğini göz önünde bulunduralım"

Bu anlamda Vali Dr. Kızılkaya, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve Müdür Yardımcıları tarafından karşılanan Vali Dr. Kızılkaya, İl Emniyet Müdürlüğü şeref defterlerini imzaladı. Vali Dr. Kızılkaya, ziyaret sonrası kaldırılan beton bariyerler hakkında bir açıklama yaparak, "İl Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Kentin güvenliği ile ilgili bilgiler alacağız, aynı zamanda kent yaşamını kolaylaştırmak ve trafik düzenini rahatlatmak adına bir takım tedbirleri de birlikte değerlendirmiş olacağız. Bugün itibariyle İl Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bulunan bariyerlerinde kaldırılması talimatını vermiş bulunuyoruz. Bu vesileyle bütün kent hayatını müşterek olarak birlikte paylaştığımız tüm vatandaşlarımıza şunu ifade etmek istiyoruz ki, trafik kurallarına uyalım. Trafik kurallarında birbirimize saygı gösterelim. Özellikle yayaların trafikte önceliğini göz önünde bulunduralım. Yaya geçitlerinde onların önceliklerine saygı gösterelim. Emniyet kemerimizi takalım. Vatandaşlarımızı, kent hayatında trafik kültürünü birlikte yükseltmeye ve yaşatmaya davet ediyorum" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bilecik'in genel asayişi ve müdürlüğün çalışmaları hakkında brifing alan Vali Dr. Kızılkaya, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü önündeki bariyerlerin kaldırılmasını takip etmişti.