Üniversite ile lise mezunu memur maaşında 10 TL 70 kuruşluk fark!

Öğrenim durumu kamu hizmet kalitesini belirleyen önemli faktörlerden birisidir. Bu nedenle öğrenim durumunun memur maaşlarına ne kadar yansıdığı da oldukça önemlidir. Maalesef öğrenim durmunun memur maaşlarına yeterince yansıdığını göremiyoruz. Örneklerle bu durumu açıklarsak ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır.

Lise mezunu memurlar ile üniversite mezunu memurların aldıkları ücretleri örneklerle kıyaslıyoruz. Buna göre;

Örnek 1: - Lise mezunu olarak 13/1 derece ve kademeden göreve başlayan bekar bir memur 4.443.00 TL ücret almaktadır.

Üniversite mezunu olarak 9/1 derece ve kademeden göreve başlayan bekar bir memur ise 4.453.70 TL ücret almaktadır.

Örnek 2: - Lise mezunu olarak 3/1 derece ve kademeye gelen 25 yıllık hizmeti olan ekar bir memur 4.759.30 TL ücret almaktadır.

Üniversite mezunu olarak 1/4 derece ve kademede görev yapan 25 yıllık bekar bir memur 5.021,80 TL ücret almaktadır.

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