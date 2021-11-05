Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ile eşi öldü
Kırşehir'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ile eşi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Kasım 2021 15:19
Ömer Yıldız (58) idaresindeki 34 VG 8501 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Çayağzı köyü yakınlarındaki kavşakta B.Ö'nün kullandığı kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü ile araçtaki eşi Yurdagül Yıldız (57), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Çiftin cenazeleri, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.