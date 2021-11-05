Başkan adayı aşı olmadı, entübe edildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2019 yılındaki mahalli seçimlerde Demokratik Sol Parti'den (DSP) belediye başkanı adayı olan Ömer Albayrak, entübe edildi. Albayrak'ın Covid-19 aşısı olmadığı öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Kasım 2021 15:59
2019 yılı mahalli seçimlerinde DSP'nin Bandırma belediye başkan adayı 36 yaşındaki Ömer Albayrak koronavirüse yakalandı. 4 gündür yoğun bakımda kalan Albayrak, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildi. Bağımsız milletvekilliği adaylığı da bulunan Albayrak'ın Covid-19 aşısı olmadığı öğrenildi.