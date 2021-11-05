Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında vergi müfettişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Kasım 2021 16:08
İstanbul'da görevli vergi müfettişi U.A, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "Mahrem KPSS çalışma evi ve memur yapılanmasının" deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.