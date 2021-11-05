Meteoroloji İstanbul'u 'sarı kod' ile uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u "sarı kod" ile uyardı. Bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar kentte yoğun sis bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Kasım 2021 16:57
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ani hava değişimleri de sise neden oluyor.
Meteoroloji, İstanbul'a 'sarı kod' uyarısında bulundu.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."