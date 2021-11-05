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Kılıçdaroğlu'ndan 3600 Ek Gösterge açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polislere 3 bin 600 ek gösterge verilmesini hep savunduğunu belirterek, "Gerçekten buna gerek vardı. Uzun uzun mücadele ettik. En sonunda hükümetin de gündemine girdi. Bundan ve gündemine girmesinden memnunum." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Kasım 2021 20:59
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Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Emekli Emniyet Mensupları Buluşması"nda konuşan Kılıçdaroğlu, polisliğin sıradan bir meslek olmadığını söyledi.

Bu mesleğin meşakkatli olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, polisliğin Türkiye'nin saygınlığı için son derece değerli bir meslek olduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu, polislere 3 bin 600 ek gösterge verilmesini hep savunduğunu kaydederek, "Gerçekten buna gerek vardı. Uzun uzun mücadele ettik. En sonunda hükümetin de gündemine girdi. Bundan ve gündemine girmesinden memnunum. Geciktiriyorlar, vermek istemiyorlar. Ama şundan emin olmanızı isterim. Mutlaka ama mutlaka bugün olmazsa yarın 3 bin 600 ek göstergeyi alacaksınız." ifadelerini kullandı.

Toplumun güvenliğini sağlayan polisin sahibinin olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, polislerin derdini aktarabileceği bir mecraya ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu, ortak hareket ettiği sürece siyaset kurumlarının polisleri dinlemek zorunda kalacağını dile getirdi.

Polislerin mafya ve uyuşturucu baronlarıyla mücadele ettiklerine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sizin ayrıca 150 yıla aşkın bir emniyet tarihiniz var. 150 yıla aşkın tarih, kendi içinde özel bir kültür ve gelenekler oluşturur. Bu aynı zamanda liyakat demektir. Kimin şef, komiser olacağı, kimin görevinde nasıl yükseleceği liyakat ile bunların olması lazım. Eğer liyakat olmazsa araya sıcak siyaset girerse, 'Amcanın oğlu, onu hemen komiser yapın, öbürü beklesin, nasıl olsa dayısı yok.' Bu anlayış, şu anda egemen. Sizin meslekte en tehlikeli konu bu. Eğer liyakati yok ederseniz, meslek kendi içinde çürümeye başlar."

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı'nın doğrudan doğruya polislerin bütün sorunlarını çözmekle yükümlü olduğunu kaydederek, "'Polislik bir maaş mesleği değildir. Kim öyle düşünüyorsa bir dakika durmasın.' Söyleyen İçişleri Bakanı. Ben de kendisine Ankara'da söyledim. 'Polis orada durur ama senin aslında bir gün orada durmaman lazım.' Gecenin yarısında eksi 30-35 derecede terörle mücadele ederken onun aklına maaş mı geliyor? Para mı geliyor? Yurt sevgisi var, vatan sevgisi var. Mücadele ediyor. Niçin? Bayrağı için, vatanı için." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede polislerin büyük mücadeleler verdiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"En ağrıma giden, Beşiktaş saldırısında, terör saldırısında hayatını kaybeden polis arkadaşlarımızdır. Kampanya açtınız. Güzel, açabilirsin. 'Yardım edin. Şehit yakınlarına ve gazilerimize bu parayı vereceğiz' dediler. O da gayet güzel. Millet götürdü, parayı verdi. Dağıtıldı mı? Dağıtılmadı. Kişi başı kestiler. Niye dağıtılmadı? Hangi gerekçeyle dağıtılmadı? Ya bu para senin paran değil. Bu para milletin parası. Verdi sana, verdin numarayı bankaya yatırdın. Bunların tamamı şehit oldu. Neden ödemiyorsunuz? Bu soru hala boşlukta. Biz bunun takipçisiyiz. Bunu bilmenizi isterim."

Türkiye'nin önündeki en ciddi sorunlardan birinin uyuşturucuyla mücadele olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu polisin uyuşturucu baronlarını yakaladığını ve bu yönde mücadeleyi verdiğini anlattı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bir polis arkadaşımın söylediği bir cümle var. Onu okuyarak sözlerimi bitireyim. Diyor ki 'Polis şehit olmaktan korkmaz ama emekli olmaktan korkar.' Emekli olmaktan korkmayacağınız günler çok uzakta değil. Az kaldı" şeklinde konuştu.

Buluşmada, Polis Emeklileri Hak Arama ve Polis Emeklilerinin Sesi Platformları Onursal Başkanı Cevdet Şentürk, Kılıçdaroğlu'na plaket takdim etti.

Etkinliğe, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bazı emekli polisler de katıldı.

#chp# Kemal Kılıçdaroğlu# ek gösterge
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