Süper Lig maçında inanılmaz hata! Futbolcular duştan sahaya çağrıldı
Gaziantep FK - Kasımpaşa mücadelesinde hakem Halis Özkahya, 9 dakika uzatma vermesine rağmen karşılaşmayı 4 dakika erken bitirdi. Skandal hatanın fark edilmesinden sonra futbolcular, kalan 4 dakikanın oynanması için duştan çıkarılarak sahaya geri çağrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşması, son düdüğün ardından, 4 dakika daha oynandı.
Kalyon Stadı'nda yapılan ve 2-0 ev sahibin üstünlüğüyle devam eden müsabakanın normal süresi sonunda hakem Halis Özkahya 9 dakikalık uzatma verdi. Maç, 90+5. dakikada Özkahya'nın yanlış son düdüğüyle tamamlandı ve takımlar soyunma odasına gitti.
Özkahya, yardımcı hakemlerin uyarısıyla maçı erken bitirdiğini anlayarak kalan 4 dakikanın tamamlanması için takımları sahaya çağırdı. Bir süre takımlar sahada ısındıktan sonra karşılaşma kalan 4 dakikanın oynanması için hakem atışıyla yeniden başladı.
Eksik sürenin oynanmasının ardından maç, Özkahya'nın ikinci bitiş düdüğüyle sona erdi. Halis Özkahya'nın soyunma odasına giderken moralsiz olduğu gözlendi.