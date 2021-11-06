6 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Filizli Köşk'te düzenlenecek "Anayasalar ve Siyaset" konulu konferans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Programı'na katılacak.
(İstanbul/11.00/14.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi döneminde başka partilerden CHP'ye geçen üyelerle İstanbul Kongre Merkezi'nde bir araya gelecek.
(İstanbul/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Kültür Merkezi'ndeki AK Parti Rize İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.
(Rize/13.30)
2- AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.
(Ağrı/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Mardin/12.30)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.