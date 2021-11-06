SGK Başkan Yardımcısı görevden alındı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. SGK Başkanı Yardımcısı ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Apaydın görevden alındı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişi Serhat KAHRAMAN atanmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Başkan Yardımcısı İsmail YILMAZ, 3 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa APAYDIN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdulkerim AYDINDAĞ ve Ahmet ÖZGÜVEN atanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine Kontrolörlüklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Stajyer Hazine Kontrolörleri Gülşah PEKBİLEK, Ezel Malik ZENGİN, Salim KOCAARSLAN ve Engin YAŞAR 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atif ALA görevden alınmış
YERİNE
Teftiş Kurulu Başkanlığına Metin ÇAKIR atanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Bakanlık Maarif Müfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ersoy AKSOY atanmıştır.
Karar: 2021/512 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı Adana İ1 Milli Eğitim Müdürü Veysel DURGUN görevden alınmış
YERİNE
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yaşar KOÇAK atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;
- Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk TEKİN,
- Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ÇANDIROĞLU,
- İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer YAHŞİ,
- Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal YILMAZ,
görevden alınmış,
- Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Haşan KÖKREK,
- İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Mücahit YENTÜR,
- Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf KAHRAMAN,
- Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer AKMANŞEN,
atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı;
- Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet DURMUŞ,
- Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun ESEN,
görevden alınmış,
- Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık SAVAŞÇI,
- Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ergüven ASLAN, atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali TOSUN görevden alınmış
YERİNE
Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Züleyha ALDOĞAN atanmıştır.
5 Kasım 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI