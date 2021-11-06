Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

Fenerbahçeli yıldız futbolcu Mesut Özil ve eski milli futbolcu-yorumcu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rıdvan Dilmen ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Mesut Özil, Türkçe ve İngilizce olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti." notunu düştü.

ARSENAL'DEYKEN TEPKİ ÇEKMİŞTİ

2018'de Arsenal'de forma giyerken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirip paylaşan Mesut Özil, Almanlar tarafından hedef tahtasına konulmuştu. Almanya Futbol Federasyon, "Futbol ve Alman Futbol Federasyonu, Erdoğan tarafından yeterince saygı görmeyen değerleri savunuyor. Bu nedenle uluslararası oyuncularımızın seçim kampanyalarında manipüle edilmeleri iyi bir şey değil" demişti.

Daha sonra kendisini savunan Özil, 'ülkenin en yüce makamına saygının gereği' olduğunu söylemişti.