Dünya F-35'ten vazgeçiyor

Kirayı indirmek mümkün
Kirayı indirmek mümkün
Kabine toplantısı bugün: Gündem asgari ücret
Kabine toplantısı bugün: Gündem asgari ücret
Meteoroloji'den 'pus ve sis' uyarısı
Meteoroloji'den 'pus ve sis' uyarısı
AK Parti'li Şahin: Ankara'da artık ciddi bir trafik sorunu var
AK Parti'li Şahin: Ankara'da artık ciddi bir trafik sorunu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan açıklaması
Bakan Soylu, direksiyon başında çekilen videosunu paylaştı
Bakan Soylu, direksiyon başında çekilen videosunu paylaştı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan illerimiz
Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan illerimiz
Kalp krizi geçiren Komiser Yardımcısı vefat etti
Kalp krizi geçiren Komiser Yardımcısı vefat etti
AK Partili Özkan'dan asgari ücret açıklaması
AK Partili Özkan'dan asgari ücret açıklaması
İl bazında haftalık vaka sayıları açıklandı
İl bazında haftalık vaka sayıları açıklandı
İşten çıkarılan apartman görevlisi sitede yangın çıkardığını itiraf etti
İşten çıkarılan apartman görevlisi sitede yangın çıkardığını itiraf etti
Boşanan çiftin çocuğuna annesinin soyadı verilebilecek
Boşanan çiftin çocuğuna annesinin soyadı verilebilecek
Lütfü Türkkan, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Lütfü Türkkan, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Yabancıya vatandaşlıkta 'değer artırımı' hilesi önlendi
Yabancıya vatandaşlıkta 'değer artırımı' hilesi önlendi
Haksız ceza verilen eğitimcilerle ilgili emsal karar
Haksız ceza verilen eğitimcilerle ilgili emsal karar
Enerji Derneği'nden, konutlarda 1000 TL tasarruf sağlayan 8 öneri
Enerji Derneği'nden, konutlarda 1000 TL tasarruf sağlayan 8 öneri
Kültür Bakanı Ersoy açıkladı: İlk kabinede 3 talimat aldım
Kültür Bakanı Ersoy açıkladı: İlk kabinede 3 talimat aldım
Vatandaşın 'altın' endişesi
Vatandaşın 'altın' endişesi
Kabine yarın yoğun gündemle toplanıyor
Kabine yarın yoğun gündemle toplanıyor
Şampiyon okul müdürü öğrencilerine karateyi öğretiyor
Şampiyon okul müdürü öğrencilerine karateyi öğretiyor
İşverenlerden asgari ücret açıklaması
İşverenlerden asgari ücret açıklaması
TBMM 5'inci Yargı Paketi mesaisi yapacak
TBMM 5'inci Yargı Paketi mesaisi yapacak
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
HSK'dan 'etek boyu ölçen' hakim kararı
HSK'dan 'etek boyu ölçen' hakim kararı
İyi Parti, Lütfü Türkkan'a en hafif cezayı verecek
İyi Parti, Lütfü Türkkan'a en hafif cezayı verecek
3600 ek gösterge çalışması nasıl olacak?
3600 ek gösterge çalışması nasıl olacak?
Büyük müjde için gaza bastık
Büyük müjde için gaza bastık
Sanayici işçi krizinde! Çalışan yok, makineler kapanıyor
Sanayici işçi krizinde! Çalışan yok, makineler kapanıyor
Kamu personeline ödenecek kurs tutarları ve ödenme şartları
Kamu personeline ödenecek kurs tutarları ve ödenme şartları
Ana sayfaHaberler Siyasi

Dünya F-35'ten vazgeçiyor

"ABD istemediği sürece uçamaz" denilen F-35'lerdeki güvenlik açığı, hem projeye ortak hem de alıcı ülkeleri kaygılandırıyor. İngiltere, 138 siparişinden 90'ını iptal ederken Kanada "Üretimde varım, ancak envantere almam" dedi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 06 Kasım 2021 07:25
Yazdır
Dünya F-35'ten vazgeçiyor

Türkiye'ye teslim edilmeyen beşinci nesil savaş uçağı F-35'ler üzerine tartışmalar devam ediyor. F-35'lerin envanterdeki maliyeti ve bulut tabanlı sistemi ALIS'ten (Otonom Lojistik Bilgi Sistemi) kaynaklanan güvenlik açığı, hem projeye ortak hem de alıcı ülkeleri kaygılandırıyor. F-35'lerin akıllı telefondan bir farkı olmadığına dikkat çeken askeri uzmanlar, uçağın tüm kontrolünün ABD'de olacağına işaret ediyor. F-35'in bulut tabanlı ALIS sisteminin diğer ülkeleri, üretici ülkeye bağımlı hale getiren bir yazılım olarak değerlendiren ve bu sistemin devrede olduğu sürece, F-35'lerin ABD'nin isteği dışında başka bir amaçla kullanılmayacağını belirten uzmanlar "ABD uç derse uçacak, uçma derse uçmayacak veya şu bölgelerde uçma diyerek kısıtlamalarda bulunabilecek" değerlendirmesi yapıyor.

SİNGAPUR: BÜTÜN F-35'LER İZLENİYOR

Bu konuda Singapur Hava Kuvvetlerinin hazırladığı rapor dikkat çekici. Raporda, ABD'nin ALIS sistemi ile bütün F-35'leri izlediği ve istediği anda F-35'lere müdahale imkanı olduğu ortaya konuluyor. Ayrıca Washington ile bir kriz yaşanması durumunda her şeyin ABD'nin insafına kalacağı da vurgulanıyor. F-35'in riskler içerdiğini düşünen Almanya, Fransa ve İspanya projeye dahil olmamıştı. Yine, projenin ortaklarından Kanada, sadece üretim aşamasında yer alırken envanterine F-35 katmaya niyeti olmadığını duyurmuştu. F-35 projesinin bir diğer ortağı İngiltere de ilk başta 138 adet verdiği F-35 siparişinin 90'ınını iptal ederek sadece 48'ini alacağını açıklamıştı.

İSVEÇ DE TEDARİKTEN VAZGEÇTİ

Projenin ortaklarından İtalya ise her ne kadar F-35 savaş jeti programına devam edeceğini duyursa da ülkede bu uçaklar üzerine sert tartışmalar yaşanıyor. Son olarak İskandinav ülkelerinden İsveç de F-35 tedarikinden vazgeçerek teknik özellikleriyle F-35 jetlerini geride bırakma iddiasında olan lazer silahlı İngiliz yapımı Tempest savaş uçaklarının üretim projesine katılmıştı.

KONTROLÜN ABD'DE OLMASI HANDİKAP

Gazetemize konuşan Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı emekli Tümgeneral Doç. Dr. Güray Alpar, F-35'ler üzerindeki tartışmaları değerlendirdi. Bulut tabanlı sistem sebebiyle uçağın kontrolünün ABD'de olacağını belirten Alpar "Bunun nelere mal olacağını düşünmemiz lazım. Merkezi bir yerden kontrol edilmesi ABD açısından güzel bir şey ama yarın bir gün Kıbrıs Barış Harekatı gibi ABD ile ters düştüğümüz farklı operasyon icra edeceğimiz zaman sıkıntı olabilir. Bu durumlarda ne olacak? ABD uçağa müdahale ederse, sistemi kilitlerse, vurulan yerleri tespit ederse... Bu handikap olur" dedi. F-35 projesinin 20 yıldır devam ettiğini söyleyen Alpar, "F-35'e 'Şu da eklensin', 'Bu da eklensin' diyerek herkes bir teklifte bulundu. Böylece uçağa birçok ekleme yapılarak proje uzadı. Aynı zamanda F-35 hantallaştı. F-35'e eklenen her özellikle başka bir yerden sıkıntı oldu ve bu uçaklarda yüzlerce hata bulundu" diye konuştu.

SU-57'YE KARŞI ZAAF GÖSTEREBİLİR

Emekli Tümgeneral Güray Alpar, F-35'in hantal olmasının yanı sıra maliyetinin de oldukça arttığına dikkat çekerek "Bir F-16, 30 milyon dolarken bir F-35, 80-90 milyon dolar. Hatta F-35'in dikine iniş-kalkış yapan modelleri F-16'ların dört katından daha fazla maliyetli. F-35 hantallaştığı için bunun hava-hava görevlerinde etkisizliği de söz konusu. Bu nedenle ABD, her F-35'in yanına F-15'i koyuyor. Çünkü F-35 havadayken hantal kalıyor ve Rus yapımı savaş uçağı SU-57'lere karşı zaaf gösterebilir ve hava savaşını kaybedebilir. F-35'lerin yanına bir tane de koruma amaçlı F-15 koyuyor ki, daha pratik olan bu uçak hava görevlerinde daha etkili görev yapabiliyor. Her ülke bunu yapabilecek mi? O da yok" değerlendirmesinde bulundu.

871 KUSUR TESPİT EDİLDİ

F-35'lerin yaşadığı teknik problemlere dair tartışmalar devam ediyor. Covid-19 ve teknik sıkıntılar nedeniyle F-35 ıçaklarının tam kapasiteyle seri üretimini süresiz olarak ertelendiği açıklanmıştı. Ocak ayında ise ABD Savunma Bakanlığı Test ve Değerlendirme Ofisi, F-35'lerde 871 kusur tespit edildiğini duyurmuştu. Bu kusurlardam 10'unun pilotların güvenliğini tehlikeye atabilecek ve askeri operasyonların verimliliğini düşürebilecek kadar önemli olduğuna dikkat çekilmişti. Şu ana kadar ABD'nin üç, Japonya'nın da bir olmak üzere toplam dört adet F-35 uçağı düştü.

MİLLİ UÇAĞIMIZI YAPANA KADAR F-16'LARI KULLANIRIZ

Emekli Tümgeneral Doçent Dr. Güray Alpar, Türkiye'nin 5'nci nesil milli savaş uçağı Milli Muharip Uçak (MMU) çalışmalarına da değinerek şunları kaydetti: Kendi milli uçağımızı yapıyoruz. Epey ilerleme de kaydettik ve son zamanda bu proje hızlandırıldı. 2030'lara doğru MMU iyi bir hale getirilir. Ancak o zamana kadar açığımızı kapatmamız gerekir. Bu açığı kapatabileceğimiz F-16'larımız var ve 30 senedir kullanıyoruz. F-16 gerçekten pratik ve fiyatı da uygun bir uçak. F-35 gibi çok fazla görev yapacak bir uçak olmayabilir ama şu anda zamanımızın en iyi uçaklarından bir tanesi. Aynı zamanda F-16 tecrübemiz var. Bunların uçuşu 8 bin saat. Bu saat dolacağı için muhtemelen 2023'ten sonra bunlar elden çıkarılacak. F-16'ların bin ila bin 200 parçası değiştirilir, gövdesi de yenilenirse bu uçakların kullanım ömrü 8 binden saatten 12 bin saate çıkar. Böyle bir yenileme yapabilirsek elimizdeki F-16'ları 2030'a kadar kullanabiliriz. Bu sürede de milli uçağımızı geliştirmiş oluruz.

SELÇUK BÖKE

#dünya# f-35
Baro adayı CHP'de belirlendi
Baro adayı CHP'de belirlendi
8 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları
8 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları
Kurtulmuş: Vatandaşın çektiği tüm zorlukların farkındayız
Kurtulmuş: Vatandaşın çektiği tüm zorlukların farkındayız
AK Parti'li Şahin: Ankara'da artık ciddi bir trafik sorunu var
AK Parti'li Şahin: Ankara'da artık ciddi bir trafik sorunu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan açıklaması
Bakan Soylu, direksiyon başında çekilen videosunu paylaştı
Bakan Soylu, direksiyon başında çekilen videosunu paylaştı

Bu Habere Tepkiniz

Devlet memuru ücretli 'sigorta hakemliği' yapabilir mi?

Devlet memuru ücretli 'sigorta hakemliği' yapabilir mi?

Danıştay 2. Dairesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı emrinde çalışan aynı zamanda sigorta hakemliği kaydı bulunan davacının sigorta hakemliği yapamayacağına ilişkin kararı onadı.
DHBT'ye giren ilahiyat önlisans mezunlarına kadro açılmadı

DHBT'ye giren ilahiyat önlisans mezunlarına kadro açılmadı

2020 KPSS DHBT sınavına giren İlahiyat önlisans mezunlarına son alımda hiç kadro açılmadı
Elektrik ev aletlerinde %50 indirim başladı.

Elektrik ev aletlerinde %50 indirim başladı.

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1471750.271972MEMURLAR.NET/B26621218.319511484;dc_trk_aid=512196034;dc_trk_cid=160969661;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Özelleştirilen kurum personeline ilişkin 4 hususi pasaport kararı

Özelleştirilen kurum personeline ilişkin 4 hususi pasaport kararı

Danıştay'dan özelleştirilen kurum personeline yönelik 4 önemli yeşil pasaport kararını paylaşıyoruz
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Nöbetine gelmeyen memur ertesi gün izinli sayılamaz

Nöbetine gelmeyen memur ertesi gün izinli sayılamaz

Danıştay 5. Dairesi, .Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz ve koruma memuru olarak görev yapmaktayken "özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" fiilini işlediğinden bahisle devlet memurluğundan çıkarma işlemini hukuka uygun buldu.
Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Danıştay 2. Dairesi, Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun olan ve halen teknisyen olarak görev yapan davacının, "teknik öğretmen" kadrosuna atanma ve bu kadronun mali haklarından yararlanma istemine karşı açılan davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Resmi Gazetede, atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

Resmi Gazetede, atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Memurluğa geçen uzman çavuşun intibak davasında önemli karar

Memurluğa geçen uzman çavuşun intibak davasında önemli karar

Samsun Bölge İdare Mahkemesi, 3713 sayılı Kanun çerçevesinde DSİ'ye atanan uzman çavuşun, TSK'da geçen hizmetlerinin intibakında değerlendirilmemesi işlemini hukuka aykırı buldu.
Mühendis uzman yardımcısı tezini veremezse mühendis kadrosuna atabilir mi?

Mühendis uzman yardımcısı tezini veremezse mühendis kadrosuna atabilir mi?

Mühendis uzman yardımcısı 'tez kriterini' yerine getiremezse düz memur olarak mı atanır?
Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?

Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?

Sınıf değiştiren memur önceki unvanına ait ek göstergeden yararlanabilir mi?
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi 750 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2021.
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Galatasaray sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Galatasaray sorusu!

ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmaya katılan Zuhal Aşçı, karşısına çıkan 'Galatasaray' sorusuyla yarışmaya adeta damga vurdu.
Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
Haftanın fırsat ürünleri (09-14)

Haftanın fırsat ürünleri (09-14)

İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri