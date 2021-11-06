Ankara Metrosu'nda yenileme çalışması: Hat iki gün kapatılacak
Yenimahalle bölgesindeki makas değişimi ve hat yenileme çalışması nedeniyle, metronun Hastane-AKM bölümü kapatılacak
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Kasım 2021 08:06
EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Kasım Cumartesi ve 7 Kasım Pazar günlerinde metroda yenileme yapılacak.
Yenimahalle bölgesindeki makas değişimi ve hat yenileme çalışması nedeniyle, metronun Hastane-AKM bölümü kapatılacak.
Belediye otobüsleri Hastane ve Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında 06.00-01.00 saatleri arasında ring yapacak.