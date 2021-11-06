Üniversiteler masmavi oldu

YÖK'ün son verilerine göre yükseköğretim kurumlarında okuyan 8 milyon öğrencinin yüzde 79.21'i, 180 bin akademik personelin yüzde 93.27'si, idari personelin de yüzde 90.7'si aşılarını oldu.

Öte yandan yükseköğretimdeki kalite artışı uluslararası öğrenci sayılarına da yansıdı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar UNESCO verilerine göre dünya genelinde Türkiye'nin, en çok uluslararası öğrenciye sahip 10 ülkeden biri olduğunu söyledi. İstanbul'da düzenlenen Türk Konseyi Eğitim Bakanları Toplantısı'nda konuşan Özvar, "Avrupa yükseköğretim alanı içinde yer alan Türk yükseköğretim sisteminde, 78'i vakıf olmak üzere 207 üniversitemizde 8 milyonu aşan öğrencimiz, 180 bin öğretim elemanımız bulunmaktadır. Türkiye, yükseköğretim sistemindeki öğrenci sayısı bakımından Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Uluslararası öğrenci sayılarındaki artış da ülkemizin bir cazibe merkezi olması noktasında emin adımlarla ilerlediğinin bir göstergesidir. Uluslararası öğrenci sayısındaki toplam rakam bugün itibarıyla 240 bini bulmuştur" dedi.

CEYDA KARAASLAN