Uzaya gidecek ilk Türk, bilim insanı olacak

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, 2 yıl önce kurulan ajansın görevleri, çalışmaları, misyon ve hedeflerini Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde (SDE) anlattı. Milli Uzay Programı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, Türkiye'nin sonradan dahil olduğu uzay çalışmaları alanı için en önemli eksikliğin insan gücü olduğundan bahsetti. Uzay alanında yetişmiş insan gücüne ihtiyaç olduğunu dile getiren Yıldırım, bunun için üniversitelerle çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yıldırım, ABD'nin uzay alanında çalışan 270 bin uzmanının olduğunu ifade ederek, bu sayının Türkiye'de bini bulmadığının altını çizdi.

UZAY LİMANI ÇALIŞMALARI

"Uzay Limanı" projesine dikkati çeken Yıldırım, uzay limanının dünyadaki karşılığının havalimanları olduğunu, Türkiye'nin coğrafi şartlarının uzay limanı kurulması için müsait olmadığını ancak Pakistan'ın Türkiye ile uzay limanı projesini gerçekleştirmek için çok istekli olduğunu, bu konuda ilgili çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. Şu an Türkiye'nin 4 uydusu olduğunu ifade eden Yıldırım, TÜRKSAT 5B uydusunun sene sonunda fırlatılacağını kaydetti.

ASTRONOT SEÇİMİ 2022'DE

Uluslararası işbirliği ile astronot misyonunu gerçekleştireceklerini kaydeden Yıldırım, ABD'den SpaceX ya da Rusya'dan Soyuz ile çalışılacağını, bunun için pazarlıkların sürdüğünü ifade etti. Çalışmaları bu sene içinde bitireceklerini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti: "Astronot eğitimi 7 ayda tamamlanıyor. Anlaşacağımız şirket bize kriterleri verecek, bizler de 2022'de astronot seçimimizi yapacağız. 1 değil 2 astronot seçeceğiz. Eğitimlerini alacaklar. Bir hastalık vs. durumunda yedekli olarak gitmek istedik. Daha başarılı olan adayımız uzaya gönderilecek. Astronotumuz en az bir hafta uzayda kalabilecek. Biz uzaya gitmişken orada bilimsel deneyler, araştırmalar da yapmak istiyoruz. Bu yüzden gidecek astronot adayı bir bilim insanı olacaktır. Tabii fiziki şartları uygun olan biri olmalı. 2022 sonuna kadar bunlar tamamlanacak."