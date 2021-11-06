Gece çalan telefon Selime öğretmenin hayatını değiştirdi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan ve 2019 yılında Bursa'ya edebiyat öğretmeni olarak atanan 27 yaşındaki öğretmen Selime Yazar, 2015 yılında diyaliz hastası olduğunu öğrendi. Hastalığı git gide ilerleyen ve böbrek yetmezliğine kadar uzanan Yazar, daha sonra böbrek nakli için sıra beklemeye başladı. Bursa Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesinde yapılan bir organ bağışı sonrası böbrek nakli olan Selime Yazar, sağlığına kavuştu. Genç öğretmen ayağa kalkar kalkmaz ilk iş olarak hastaneye koştu ve organlarını bağışladı.

Hastalığını öğrencilerinden bile gizlediğini ifade eden Selime Yazar yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hastalıkla birlikte hayatım değişti. Geceleri diyaliz makineme bağlanıyordum. Bir yerden bir yere gitmek veya başka bir evde kalmak benim için çok zordu. Arkadaşlarım bu durumu bilmiyordu, söylemek istemiyordum. Çünkü hastalığım özgüvenimi zedelemişti. Kendimi dinamik ve sağlıklı bir öğretmen olarak tanıttım. Nakil olmayı bekliyordum. Diyaliz benim için çok yıpratıcıydı. Maddi ve manevi olarak çöküntü içerisindeydim. Bir gece saat 02.00 sıralarında bu hastaneden arandım ve organ bağışı yapıldığı, acil olarak gelmem gerektiği söylendi. Heyecanla hastaneye gittim. Uyandığımda artık nakil olmuştum. Nakil sonrası çok daha özgüvenli oldum. Keşke hepimiz bağış konusunda empati kurabilsek" dedi.

Tuna Çam