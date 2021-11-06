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Kar ve zarar eden kamu işletmeleri belli oldu

Kamu işletmelerini mercek altına alan rapor yayımlandı. Buna göre, 2019 yılında 16 kamu işletmesi kar ederken, 12 kamu işletmesi zarar etti. En fazla zarar THY ve TCDD'de görüldü. En fazla kar eden şirketler ise TEİAŞ, Türkiye Kömür İşletmeleri, Eti Maden İşletmeleri, Borsa İstanbul ve TPAO oldu

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Kasım 2021 08:25
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Kar ve zarar eden kamu işletmeleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı Kamu İşletmeleri raporunu yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın portföyünde 2020 yılı sonu itibarıyla 19 KİT, 4 kamu bankası ve 7 diğer kuruluş olmak üzere toplam 30 kamu işletmesi bulunuyor.

Bu işletmelerin 31 Aralık 2020 itibarıyla toplam nominal sermayesi 242 milyar TL, toplam ödenmiş sermayesi ise yaklaşık 186,6 milyar lira. 2020 yılında bütçeden KİT'lere 15,4 milyar TL sermaye ödemesi ve 2,1 milyar TL görevlendirme bedeli ödemesi olmak üzere toplam 17,5 milyar TL ödeme yapıldı.

KİT'lerden bütçeye yapılan ödemeler ise 1,9 milyar TL temettü, 1 milyar TL hasılat payı ve 2,6 milyar TL kurumlar vergisi olmak üzere toplam 5,5 milyar TL oldu.

KİT'lerin aktif büyüklüğü 2019 yılında 277,6 milyar TL iken 2020 yılı sonunda bir önceki yıla göre yüzde 11,8 artışla 310,3 milyar TL'ye ulaştı. Brüt satışlar ise 2020 yılında 2019 yılına oranla yüzde 4,7 artış göstererek 160,7 milyar TL oldu.

2020 yılında mal-hizmet satış maliyeti bir önceki yıla göre %0,3 azaldı. Bu durum satışların karlılığını olumlu etkiledi KİT sisteminin 2019 yılı sonunda 1,7 milyar TL olan dönem net zararı 2020 yılında 825,8 milyon TL net kara dönüştü.

ÇALIŞAN SAYISI YARI YARIYA AZALDI

KİT'lerde 2000 yılında ortalama 207 bin kişi istihdam edilmekte iken, bu sayı 2019 yılında 100 bin 516 kişiye, 2020 yılın sonu itibariyle ise 93 bin 738 kişiye geriledi. 2020 yılında KİT'lerin toplam istihdam gideri bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artarak 15 milyar TL olarak gerçekleşti.

KİT'lerde 2020 yılında çalışanların işverene maliyeti memur ve sözleşmeli için aylık ortalama 10 bin 579 TL ve işçiler için aylık ortalama 14 bin 432 TL oldu.

16 KURUM KAR ETTİ

2020 yılında büyük ölçekli kamu işletmelerinin mali performansı ise şöyle oldu:

İşte zarar eden kamu şirketleri

BOTAŞ 26.8 milyon lira zarar
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş 357,5 milyon zarar
Türkiye Taşkömürü Kurumu 1.3 milyar lira zarar
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi 3.9 milyar lira zarar
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii 109.7 milyon lira zarar
Devlet Hava Meydanları İşletmesi 2.1 milyar lira zarar
Et ve Süt Kurumu 223 milyon lira zarar
Toprak Mahsulleri Ofisi 61.6 milyon lira kar
ÇAYKUR 547 milyon lira zarar
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş 969.8 milyon zarar
Sümer Holding 24.7 milyon zarar
PTT 741 milyon lira zarar
Türk Hava Yolları 6.1 milyar lira zarar

Kar eden kamu şirketleri

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 76.8 milyon kar
Türksat- 1 milyar lira kar
TRT - 497 milyon lira kar
Atatürk Orman Çiftliği 54.9 milyon lira kar
Türkiye Denizcilik İşletmeleri 28.2 milyon kar
Devlet Malzeme Ofisi 322.6 milyon lira kar
Makina ve Kimya Endüstrisi 925 milyon lira kar
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 1.2 milyar lira kar
Elektrik Üretim A.Ş 171.9 milyon lira kar
Türkiye Elektrik İletim A.Ş 5.9 milyar kar
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2.9 milyon lira kar
Türkiye Petrolleri A.O 1.7 milyar lira kar
Eti Maden İşletmeleri 2.7 milyar lira kar
Anadolu Ajansı 14.9 milyon lira kar
Borsa İstanbul 1.8 milyar lira kar
Uluslararası Sağlık Hizmetler AŞ - 395 milyon lira kar

#kar eden kamu şirketleri# zarar eden kamu şirketleri
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