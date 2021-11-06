'Para yok' diyen memur cüzdan yaktı

Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan Büro-İş Sendikası önünde yapılan eylemde konuşan Genel Başkan Alay Hamzaçebi, "2022 bütçesinde memura, dar gelirliye, esnafa, çiftçiye, emekliye, işçiye külfet var, vergi, zam, açlık, yoksulluk, sefalet, sömürü var. 2022 bütçesinde refah yok, tokluk yok, adalet yok, huzur yok, barış, alın teri, insanca yaşanacak bir hayat da yok'' dedi.

GİDİYORUZ BİR ALAMETE

Aylar önceki ekonomik duruma göre hazırlanan bütçe rakamları ile şimdiki ekonomik durum arasında büyük fark olduğunu da belirten Hamzaçebi, ''Enflasyon yüzde 50'yi geçmiş, üç haneli rakamlara doğru koşuyor. Bu bütçenin planı, programı dibi, başı, ortası yok. Ülke savrulmuş bir alamete doğru gidiyor. Bütçenin durumu, lastiği patlak araç ile yola çıkmaya benziyor. Bir adım yol alamayız'' diye konuştu.

Emekçiler, memurlar maaşı kiraya, borçlara ödüyor, ayın tamamını yeniden borçlanarak geçiriyor. Büro-İş bu durumu "Madem içi boş, cüzdana da gerek yok" diyerek protesto etti.

HOROZ İLE TAVUK BOŞANIR

Hamzaçebi şöyle konuştu: "Eğer milletin vekili iseniz noterin bile onaylamayacağı bu bütçeyi iade edin. Hakça, halktan yana bir bütçe hazırlansın. Benzine, motorine, LPG'ye, doğalgaza, elektriğe zam demek, her şeye zam demektir. Bir yılda temel besin maddeleri ekmeğe, una, makarnaya yüzde 145, süte, yoğurda, peynire yüzde 203, ete, yumurtaya yüzde 138 zam geldi. Hükümetin bu zamları ve ekonomi politikaları ile horoz ile tavuk bile boşanır. Nafakayı da bize ödetirler."

Bu kış emekçiler için zor geçecek

Bu kış aylarının emekçiler, garibanlar için çok zor geçeceğini söyleyen Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, "Türkiye süper güç olacaktı süper marketçi olmaya karar verdi. Bir de doğalgaz elektrik marketleri açsanız iyi olur. Bütçe revize edilsin. Elektrik, doğalgaz, köprü, hastane, otoyollar kamulaştırılsın. Zamlar geri alınsın. Toplu sözleşme masası yeniden kurulsun" dedi.

Mutfaktaki yangını çıkartanlar söndüremez

Türk-İş'e göre yoksulluk sınırının 10 bin lirayı bulduğunu vurgulayan Büro-İş Başkanı Hamzaçebi, en düşük memur maaşının 10 bin TL yapılması gerektiğini söyledi. Hamzaçebi şöyle devam etti: "Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti giderilsin. 2022 bütçesi ve zamlar mutfağı da yakacak cüzdanı da. Yangını yangın çıkartanlar söndüremez. Bizler kamu emekçileri olarak bu durumu, hükümet tarafından içi boşaltılmış cüzdanlarımızı yakarak protesto ediyoruz."