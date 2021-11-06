MEB Eğitim Uzmanı Covid19'dan vefat etti
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Uzmanı Mehmet Ali Söyler vefat etti
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Kasım 2021 08:54
MEB Strateji Geliştirme Başkanlığında Eğitim uzmanı olarak görev yapan Mehmet Ali Söyler Covid19 hastalığından vefat etti. Söyler cenazesi Cuma günü Bağlum mezarlığına defnedildi
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