MEB Eğitim Uzmanı Covid19'dan vefat etti

Süleyman Soylu: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım
Süleyman Soylu: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım
Başkent Millet Bahçesinde buluşalım
Başkent Millet Bahçesinde buluşalım
EYT'de 2 veya 3 yıllık bir avantaj sağlanabilir
EYT'de 2 veya 3 yıllık bir avantaj sağlanabilir
Uzaya gidecek ilk Türk, bilim insanı olacak
Uzaya gidecek ilk Türk, bilim insanı olacak
Kar ve zarar eden kamu işletmeleri belli oldu
Kar ve zarar eden kamu işletmeleri belli oldu
Ankara Metrosu'nda yenileme çalışması: Hat iki gün kapatılacak
Ankara Metrosu'nda yenileme çalışması: Hat iki gün kapatılacak
Müfredata 'koruyucu aile' eklenecek
Müfredata 'koruyucu aile' eklenecek
Lütfü Türkkan, şehit ailesi yerine Akşener'den özür diledi
Lütfü Türkkan, şehit ailesi yerine Akşener'den özür diledi
İcra ile çocuk teslimi bitiyor. Komisyonda kabul edildi
İcra ile çocuk teslimi bitiyor. Komisyonda kabul edildi
İYİ Partili Vekilin küfür ettiği şehit ağabeyi konuştu
İYİ Partili Vekilin küfür ettiği şehit ağabeyi konuştu
Süper Lig maçında inanılmaz hata! Futbolcular duştan sahaya çağrıldı
Süper Lig maçında inanılmaz hata! Futbolcular duştan sahaya çağrıldı
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'seçim' açıklaması: Ufukta sandık gözüktü
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'seçim' açıklaması: Ufukta sandık gözüktü
Bakan Bilgin: 3600 vaat olmaktan çıktı
Bakan Bilgin: 3600 vaat olmaktan çıktı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
EPGİS Başkanı: Eşel mobilde tüm limitler kullanıldı
EPGİS Başkanı: Eşel mobilde tüm limitler kullanıldı
İYİ Partili Vekilin şehit yakınına küfür etmesi büyük tepki topladı
İYİ Partili Vekilin şehit yakınına küfür etmesi büyük tepki topladı
HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına 26 başvuru yapıldı
HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına 26 başvuru yapıldı
Borsa iki rekor birden kırdı
Borsa iki rekor birden kırdı
TÜİK: Konuşulduğu iddia edilen hususlar hayal mahsulü
TÜİK: Konuşulduğu iddia edilen hususlar hayal mahsulü
9 Kamu Kurumu 1023 personel almak için ilana çıktı
9 Kamu Kurumu 1023 personel almak için ilana çıktı
Belediye 'Siyasal Bilgiler Fakültesi' mezunu 'zabıta' alacak!
Belediye 'Siyasal Bilgiler Fakültesi' mezunu 'zabıta' alacak!
Altın yönünü yukarı çevirdi! Artış sürecek mi?
Altın yönünü yukarı çevirdi! Artış sürecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük projesini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük projesini açıkladı
Üniversite ile lise mezunu memur maaşında 10 TL 70 kuruşluk fark!
Üniversite ile lise mezunu memur maaşında 10 TL 70 kuruşluk fark!
Çirkin paylaşımlara en güzel yanıt! Erdoğan, gençlerle basket oynadı
Çirkin paylaşımlara en güzel yanıt! Erdoğan, gençlerle basket oynadı
Ekim ayının en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu
Ekim ayının en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu
Bakan Bilgin'den sözleşmeliye kadro ve ek gösterge açıklaması
Bakan Bilgin'den sözleşmeliye kadro ve ek gösterge açıklaması
'Futbolda şike' soruşturmasında 38 eski savcı ve hakime iddianame
'Futbolda şike' soruşturmasında 38 eski savcı ve hakime iddianame
Prof. İlhan'dan taraftarlara çağrı: Tezahüratlar maskeli yapılmalı
Prof. İlhan'dan taraftarlara çağrı: Tezahüratlar maskeli yapılmalı
Meteorolojiden 7 il için sis ve pus uyarısı
Meteorolojiden 7 il için sis ve pus uyarısı
Ekmek fiyatı ne kadar olacak? Fırıncılar Federasyonu genelge gönderdi
Ekmek fiyatı ne kadar olacak? Fırıncılar Federasyonu genelge gönderdi
Ana sayfaHaberler Yaşam

MEB Eğitim Uzmanı Covid19'dan vefat etti

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Uzmanı Mehmet Ali Söyler vefat etti

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Kasım 2021 08:54
Yazdır
MEB Eğitim Uzmanı Covid19'dan vefat etti

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığında Eğitim uzmanı olarak görev yapan Mehmet Ali Söyler Covid19 hastalığından vefat etti. Söyler cenazesi Cuma günü Bağlum mezarlığına defnedildi

#Mehmet Ali Söyler# vefat etti
Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik telinden kaçmaya çalıştı!
Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik telinden kaçmaya çalıştı!
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor
Doktorun 6 yıla kadar hapsi istendi: Varis tedavisi yüzünden hayatını kaybetti
Doktorun 6 yıla kadar hapsi istendi: Varis tedavisi yüzünden hayatını kaybetti
Türkiye bastırdı, Rus komutanlar değiştirildi
Türkiye bastırdı, Rus komutanlar değiştirildi
Gece çalan telefon Selime öğretmenin hayatını değiştirdi
Gece çalan telefon Selime öğretmenin hayatını değiştirdi
'Para yok' diyen memur cüzdan yaktı
'Para yok' diyen memur cüzdan yaktı

Bu Habere Tepkiniz

Resmi Gazetede, atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
Resmi Gazetede, atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Memurluğa geçen uzman çavuşun intibak davasında önemli karar
Memurluğa geçen uzman çavuşun intibak davasında önemli karar
Samsun Bölge İdare Mahkemesi, 3713 sayılı Kanun çerçevesinde DSİ'ye atanan uzman çavuşun, TSK'da geçen hizmetlerinin intibakında değerlendirilmemesi işlemini hukuka aykırı buldu.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Mühendis uzman yardımcısı tezini veremezse mühendis kadrosuna atabilir mi?
Mühendis uzman yardımcısı tezini veremezse mühendis kadrosuna atabilir mi?
Mühendis uzman yardımcısı 'tez kriterini' yerine getiremezse düz memur olarak mı atanır?
Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?
Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?
Sınıf değiştiren memur önceki unvanına ait ek göstergeden yararlanabilir mi?
48 saatte alınan sertifikalarla personel alımı engellenmeli!
48 saatte alınan sertifikalarla personel alımı engellenmeli!
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen büro personeli alımının neredeyse tamamında sertifika şartı aranarak adayların başvuruları engelleniyor!
Bakan Özer: Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak
Bakan Özer: Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerin okullara gitmeyip idari izinli sayılacaklarını belirterek "Mesleki eğitimlerini online olarak alacaklar" dedi.
İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti
İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti
MEB, Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. İlçe milli eğitim müdürü kadrosuna, sınavsız olarak atanmış olan okul müdürleri de atanabilecek
İstifa eden memur hangi şartlarda isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir?
İstifa eden memur hangi şartlarda isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir?
Memurluktan istifa ettikten hemen sonra 6 ay içinde müracaat etmeyen, isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanabilir mi?
Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?
Ücretli öğretmenlere 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen ücretli öğretmenlere Ek derslere dair Kararın 9'uncu maddesinde geçen "resmi görevliler" kapsamında ayrıca haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebilmesinin mümkün olmadığını belirtti.
750 engelli öğretmen ataması için ön başvuru alınacak
750 engelli öğretmen ataması için ön başvuru alınacak
Milli Eğitim Bakanlığı, engelli öğretmen ataması için başvuru ve atama duyurusunu yayımladı. Engelli öğretmen ataması kontenjanları duyuruda yer almadı. 750 engelli öğretmen, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından alınacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak
Gelir İdaresi 750 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2021.
Türk bilim insanı, gözün zor bölgelerindeki hastalıkların teşhisi için cihaz geliştirdi
Türk bilim insanı, gözün zor bölgelerindeki hastalıkların teşhisi için cihaz geliştirdi
Doç. Dr. Serhat Tozburun, gözün zor bölgelerindeki hastalıkların teşhisini kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği cihazın patentini aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nden 2005 yılında mezun olan 38 yaşındaki Tozburun, Koç Üniversitesinde de yüksek lisans eğitimi aldı. Daha sonra ABD'nin Kuzey Karolina Üniversitesinde biyomedikal uygulamaları üzerine doktora yapan Türk bilim insanı, 2012-2016'da ise Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinde görüntüleme sistemleri üzerine çalışmalar yürüttü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen mükemmeliyet merkezlerinden İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinden davet alan Doç. Dr. Tozburun, 2017 yılında Türkiye'ye döndü. Merkez bünyesinde araştırma laboratuvarını kuran Tozburun, bir yıl sonra TÜBİTAK desteğiyle "biyofotonik" ve "optik görüntüleme" konusunda çalışmalar yapmaya başladı. Tozburun, lazer dalga boylarını hızla tarayarak 3 boyutlu optik görüntülemeye imkan veren cihaz geliştirdi ve bunun da patentini aldı.
Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
Sonbahar ve kış aynı karede
Sonbahar ve kış aynı karede
Kışın çekilen fotoğrafların aynı noktadan çekilmiş sonbahar halleri şaşırttı