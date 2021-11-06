İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor
İstanbul da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Deniz ulaşımını olumsuz etkileyen sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada ise "Değerli yolcularımız, İstanbul Boğaz'ında oluşan yoğun sis nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Kent genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken sürücüler sis farlarını yakarak trafikte ilerlemeye çalışıyor.
Anadolu Yakası'nda sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametiyle D-100 karayolu Maltepe ve Kartal bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler kontrollü şekilde ilerliyor.
Öte yandan İstanbul'un tarihi sembolleri Galata Kulesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi, Süleymaniye Camisi, Ortaköy Camisi, Dolmabahçe Sarayı, Çamlıca Camisi sis altında kaldı.