Lütfü Türkkan 7 saat boyunca yalan söyledi
İyi Parti milletvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyine küfür ettiğini önce inkar etti, şehit ağabeyine sarıldığını söyledi, tepkiler büyüyünce 7 saat sonra özür diledi
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Kasım 2021 09:26
İyi Parti milletvekili Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in Bingöl programında Akşener'e tepki gösteren bir şehit yakınına "bacını s...rim" diyerek küfür etmişti. Video kaydında, Türkkan'ın küfür ettiği açık bir şekilde yer almasına rağmen, Türkkan dün saat 17:30'da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada küfür etmediğini aksine vatandaşa sarıldığını iddia etmişti.
Ancak tepkilerin büyümesi üzerine Türkkan gece yarısı sosyal medya hesabı üzerinden bir video kaydı yayımlayarak özür dilemek zorunda kaldı.
Lütfü Türkkan'ın 7 saat boyunca, küfür etmediğini söyleyerek yalan söylemesi
sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı