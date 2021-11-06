Van'da FETÖ operasyonunda 9 şüpheliden 2'si tutuklandı
Van merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, FETÖ'nün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanması için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma içerisinde terör örgütünün yöneticileri tarafından kullanılan ardışık arama/ankesör/büfe ve VoIP hatlar üzerinden arama, haklarında bilgi/belge bulunanlara ayrıca farklı soruşturmalar kapsamında hakkında ifade ve tespitler bulunan 9 şüpheliye yönelik Van merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı, 2'si ise tutuklandı."