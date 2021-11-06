Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Kasım 2021 12:17
Kamberiye Mahallesi'nde ayakkabı satan Celal A. (62), iş yerinde otururken henüz kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Celal A, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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