Edirne'de postacılar turuncu maske taktı

PTT Çalışanları Dayanışma Derneğince, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla, lösemi ile mücadele eden çocuklara destek ve hastalığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla PTT çalışanlarına turuncu maske dağıtıldı.

Edirne ve ilçelerdeki tüm postacılar ile gişe çalışanları, gün boyunca turuncu maskeyle çalışacak.

Derneğin Edirne Temsilcisi Hasan Akartuna, AA muhabirine, lösemiyle ilgili farkındalık oluşturmak için Edirne PTT Başmüdürü Bülent Uğurtepe'nin desteği ile çalışanlara turuncu maske dağıttıklarını söyledi.

Akartuna, lösemili çocukları çok sevdiklerini, her zaman onların yanında olduklarını belirtti.

Selimiye Kargo Müdürlüğünde görevli Emine Anık Ocak da turuncu maske takarak lösemili çocuklara destek olmak istediklerini ifade etti.